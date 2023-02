Giulia Salemi in lacrime al GF Vip: “Sono in crisi con Pierpaolo” cosa è successo (VIDEO)

Nel corso della puntata del 13 febbraio del GF Vip, Giulia Salemi si è lasciata andare ad una confessione inedita. A inizio puntata, Alfonso Signorini ha chiamato l’opinionista del social al centro dello studio e le ha fatto delle domande sulla sua vita sentimentale.

In queste ore, infatti, si è parlato di una possibile crisi tra la donna e Pierpaolo Pretelli. Inizialmente si pensava a voci di corridoio, tuttavia, la faccenda è stata confermata dalla diretta interessata, la quale non è riuscita a trattenere le lacrime. Vediamo cosa ha rivelato.

Giulia spiazza al GF Vip e svela di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono in crisi ed a rivelare tutto è stata lei durante la puntata del 13 febbraio del GF Vip. L’influencer si è recata, come di consueto, a centro studio per salutare il pubblico e Alfonso Signorini. Ad un certo punto, però, il conduttore ha chiesto alla giovane se fossero vere le indiscrezioni che stanno circolando sul web in merito ad una ipotetica crisi con Pierpaolo.

Ebbene, Giulia ha confermato tutto. La ragazza ha spiegato che questo non è un momento molto semplice per loro. I due stanno attraversando una fase di crisi molto profonda. L’influencer, però, ci ha tenuto a precisare che tra loro non sono volati piatti e non sono accadute cose particolarmente gravi, tuttavia, hanno delle divergenze che li hanno portati ad allontanarsi. Nel fare queste confessioni, la protagonista non ha potuto fare a meno di lasciarsi andare alle lacrime.

L’appello accorato della Salemi: studio sconvolto

Nel corso della sua confessione al GF Vip, Giulia Salemi ha ammesso di essere molto provata e di desiderare che, in questa fase così delicata, il pubblico mostri riserbo e riesca a non essere invadente, in modo da permettere ai due ragazzi di prendere la decisione più consona per il loro futuro. Giulia è apparsa decisamente triste e anche i presenti si sono uniti in un caloroso applauso.

La Salemi, però, ha anche specificato di augurarsi vivamente che le cose possano risolversi al meglio quanto prima. Questo, dunque, sta lasciando intendere che la cosa sia nata più a causa di Pierpaolo che di Giulia. Ad ogni modo, adesso bisogna rispettare la privacy dei due ragazzi e aspettare i loro tempi per capire come evolverà la situazione.