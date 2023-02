Chiara Ferragni, retroscena su Sanremo: ecco cosa ha fatto per quattro mesi prima del Festival

Il Festival di Sanremo si è orma concluso e tra le protagoniste indiscusse c’è stata, sicuramente, Chiara Ferragni. L’influencer ha aperto e chiuso la 73esima edizione del festival e lo ha fatto in un modo che molti hanno amato, ma altri hanno anche criticato aspramente.

Ad ogni modo, al di là delle critiche, la ragazza ha voluto ringraziare tutte le persone che l’hanno supportata e tra di esse è spuntato anche il nome di un preparatore che, a quanto pare, l’ha formata per ben quattro mesi prima di salire sul palco dell’Ariston. Ecco che cosa è successo.

Ecco cosa ha fatto Chiara Ferragni per quattro mesi prima di Sanremo

Il palco del Festival di Sanremo è spietato ed è pieno di insidie e questo lo sapeva molto bene Chiara Ferragni. Quest’ultima, seppur sia estremamente abituata a parlare ad un pubblico molto ampio, non si era mai cimentata in un’esperienza del genere. Per tale ragione, onde evitare di apparire estremamente impacciata o di commettere qualche scivolone clamoroso, ha chiesto aiuto a degli esperti.

Nei quattro mesi che hanno preceduto il Festival di Sanremo 2023, infatti, la moglie di Fedez ha studiato insieme ad un coach di public speaking come approcciare al pubblico e come muoversi sul palco. Tali persone sono specializzate in comunicazione e consigliano quale sia la migliore strategia comunicativa da adoperare per cercare di arrivare dritti al pubblico. La persona che in tutto questo tempo ha assistito Chiara si chiama Federico Stefanelli.

Le critiche nonostante la sua preparazione pre-Festival

Grazie al supporto di questo coach, il quale ha affiancato Chiara Ferragni nei quattro mesi antecedenti il Festival di Sanremo 2023, l’influencer ha imparato tantissime cose. Probabilmente è stato proprio grazie a tale preparazione se è riuscita a tenere bene la scena, mostrandosi particolarmente padrona e spigliata. Ad ogni modo, questo ha anche un contraltare.

Diversi siti e giornalisti, infatti, non hanno molto apprezzato le performance di Chiara sul palco del teatro Ariston. Per molti, infatti, la ragazza avrebbe improntato la sua presenza troppo su se stessa. Il monologo era dedicato a lei, gli abiti parlavano di lei e tutto sembrava ruotare troppo attorno al suo mondo. I commenti più aspri nei confronti di Chiara sono pervenuti da Selvaggia Lucarelli e anche da Andrea Laffranchi, giornalista del Corriere della sera. Malgrado le critiche, però, la Ferragni continua a ritenersi estremamente soddisfatta della sua performance.