Daniele Dal Moro va in escandescenza, urla e minacce contro gli autori del GF Vip: Vado via, basta non dovevo venire qui”

E’ stata sicuramente una puntata molto particolare quella di ieri sera andata in onda su Canale 5. Alfonso Signorini ha parlato molto del rapporto tra Oriana, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni Nei giorni scorsi la new entry si è sentita molto usata da parte della produzione, per aver innescato questa sorte di triangolo e metterla in difficoltà.

Nello stesso tempo, Martina è ancora convinta che la sua presenza abbia aiutato Daniele a capire realmente cosa prova per Oriana. Ma a scatenare il web è quello che è accaduto poco fa, Daniele ha perso davvero le staffe minacciando la regia.

Daniele Dal Moro stufo dei teatrini della produzione

Nel corso della puntata di ieri del GF ViP, Daniele è stato rimproverato diverse volte dal conduttore per il trattamento che ha avuto nei confronti di Martina, ma nonostante il continuo cambio di umore ha poi ammesso di stare bene. Peccato però che poche ore dopo si è reso protagonista di un durissimo sfogo in confessionale, creando il panico.

Lui incazzato nero che si sfoga in confessionale e lei che sente tutto 💔 #oriele pic.twitter.com/uHZNiyVkiX — sisonokevin 💐 (@_soleilandia_) February 14, 2023

Oltre a minacciare di abbandonare il GF Vip, non sono mancate le urla. Ad attenderlo nel cortiletto c’era proprio Oriana che ha sentito tutto. Daniele si è detto stanco di beccarsi della continuamente della merda addosso. Il Vippone ha più volte minacciato la produzione di voler andare via dalla Casa e di far fare la televisione a qualcun altro, perchè lui è una persona vera.

Daniele minaccia la produzione e urla di andare via dal GF Vip

Secondo Daniele in casa ci sono persone che per fare carriera si venderebbero l’anima e arrivato a questo punto il tutto inizia ad andargli stretto. Qualche mese fa ricordiamo Dal Moro ha avuto una crisi di nervi tanto da far intervenire un ambulanza. Per questo motivo ad oggi è stanco e deluso da tutto quello che sta accadendo.

“Veramente basta. Tanto purtroppo… ecco perchè io in questo mondo qui non ci volevo più metter piede. Perché qua le persone sincere e pulite muoiono e basta, muoiono! Perché qua ci sono i falsi pronti a vendere l’anima. Perché di quelli come me non importa un cazz* a nessuno!