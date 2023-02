Oroscopo 15 febbraio 2023: Toro in sintonia, Scorpione impavidi

Secondo l’oroscopo del 15 febbraio, i nati sotto il segno del Sagittario devono essere un po’ più creativi. Gli Ariete, invece, hanno delle questioni in sospeso da risolvere

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Ci sono delle faccende in sospeso che sarebbe il caso di risolvere quanto prima, soprattutto se riguardano la sfera burocratica. In amore è tempo di essere un po’ più determinati.

Toro. Finalmente, dopo un bel po’ di tempo durante il quale vi siete sentiti inadatti, adesso è tempo di riprendere in mano la vostra vita e darvi da fare. L’Oroscopo del 15 febbraio vi vede molto in sintonia con le persone che vi circondano, almeno quelle care.

Gemelli. Giornata molto produttiva sul fronte professionale. Chi è alla ricerca del proprio “io”, invece, non deve arrendersi. Ricordate che a volte le risposte sono più semplici e vicine di quanto pensiate.

Cancro. Ci sono delle occasioni che andrebbero colte al volo. Non lasciatevi sfuggire alcune cose molto interessanti, specie per quanto riguarda la sfera professionale. In amore, invece, è necessario osare.

Leone. Siete molto professionali e precisi nel lavoro. Ad ogni modo, cercate di mantenere la calma. Buon momento per quanto riguarda i nuovi incontri. Questo non è il momento di prendere decisioni azzardate.

Vergine. Spesso l’abitudine viene considerata come un qualcosa da cui fuggire, ma in certi casi rappresenta il vostro punto fermo, il porto sciuro nel quale rifugiarvi in questa vita così imprevedibile.

Previsioni da Bilancia a Pesci 15 febbraio

Bilancia. Della amicizie potrebbero volgere al termine, mentre altre potrebbero cominciare a delinearsi. Siate più aperti mentalmente e non aspettate che siano gli altri a fare il primo passo nei vostri confronti.

Scorpione. Siate impavidi e cimentatevi nelle nuove esperienze. Naturalmente, adoperate sempre la ragione e la coscienza. In ambito sentimentale è importante fare un po’ di chiarezza. Cosa volete davvero?

Sagittario. L’oroscopo del 15 febbraio vi invita a distaccarvi un po’ dalla routine. Cercate di essere più creativi e fantasiosi, soprattutto per quanto riguarda la vita sentimentale. Nel lavoro siete concentrati.

Capricorno. Siete stati parecchio tesi in questi giorni, ma adesso è tempo di tirare un sospiro di sollievo. Ricordate che nella vita bisogna sempre essere se stessi, nel bene e nel male. Non rinunciateci.

Acquario. In amore siete un po’ indecisi, forse qualcuno vi ha turbato? Cercate di seguire di più il vostro cuore e non soffermatevi su quello che pensa la gente. Ascoltate la vostra testa e non ve ne pentirete.

Pesci. Allargate di più i vostri orizzonti, anche se questo vuol dire fare delle rinunce. Dal punto di vista professionale è tempo di mettersi in gioco e di osare se volete arrivare lontano.