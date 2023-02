Giulia e Pierpaolo si incontrano dopo l’annuncio della crisi: ecco cosa è successo

Come i telespettatori del GF Vip avranno avuto modo di vedere, durante la puntata di ieri del reality show, Giulia Salemi ha svelato di essere in crisi con Pierpaolo Pretelli. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno si aspettava si trattasse di una cosa così seria.

Ad ogni modo, dopo quell’annuncio così toccante, Giulia e Pierpaolo si sono incontrati e, ancora una volta, lo hanno fatto in un modo pubblico, ovvero, durante la fase conclusiva del GF Vip Party. Ecco che cosa è successo.

La reazione di Pierpaolo all’annuncio sulla crisi

Dopo aver annunciato di essere in crisi con Pierpaolo, quest’ultimo e Giulia Salemi hanno avuto il loro primo incontro. Il tutto è avvenuto, ancora una vota, sotto i riflettori, in quanto i due erano ripresi durante il collegamento per il GF Vip Party. Mentre Giulia faceva il suo annuncio in diretta con Alfonso Signorini, Pierpaolo e Soleil erano ancora collegati per il programma parallelo al reality show.

Chi ha seguito tale format si è reso conto del fatto che Pretelli fosse molto taciturno e serio durante il collegamento e, soprattutto, durante le affermazioni dell’influencer. Ad ogni modo, dopo aver dato questa tristissima comunicazione, Giulia e Pier hanno avuto modo di incontrarsi. Al momento dei saluti della puntata del GF Vip Party, infatti, Soleil e Pierpaolo si sono collegati con lo studio Mediaset e in collegamento c’era proprio la Salemi

Il primo incontro di Giulia e Pierpaolo dopo l’annuncio al GF Vip

Nel momento in cui Giulia si è trovata faccia a faccia a Pierpaolo non ha potuto fare a meno di spendere anche lì qualche parola inerente la crisi. La giovane ha esordito dicendo di voler fare una precisazione. La ragazza ha ammesso che i due fossero d’accordo su cosa dire nel caso in cui Alfonso le avesse fatto questa domanda. Per tale motivo, i due ragazzi sono stati d’accordo nel voler dare pubblicamente la notizia, bruciandola così, in modo da non permettere la divulgazione da parte di terzi di informazioni peraltro fasulle.

Anche in questa circostanza, Giulia ci ha tenuto a precisare di sperare molto che tra i due la cosa possa risolversi quanto prima. Per tutta la durata del suo discorso, Pierpaolo è rimasto rigorosamente in silenzio. Il conduttore del GF Vip Party, infatti, non ha commentato in alcun modo le dichiarazioni della Salemi. Il giovane si è limitato ad ascoltare in silenzio le parole dell’influencer con volto piuttosto cupo e triste. (Clicca qui per il video)