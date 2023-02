Nikita Pelizon ha una grave malattia neurodegenerativa? Ecco perché scrive tutto

In queste ore sta facendo il giro del web una notizia alquanto incresciosa che riguarda Nikita Pelizon. La ragazza, infatti, sembrerebbe essere affetta da una malattia neurodegenerativa.

A raccontare tutto è stato il suo ex Matteo Diamante, durante una chiacchierata con alcuni coinquilini. ad ogni modo, la notizia sta generando molto sgomento in quanto non si era mai parlato di tutto ciò prima d’ora. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.

Ecco la malattia che avrebbe Nikita Pelizon

Nikita Pelizon è, sicuramente, tra le concorrenti più amate e discusse di questa edizione del GF Vip. La ragazza è riuscita a conquistare il pubblico grazie ai suoi modi di fare e al suo riuscire ad affrontare con calma e serenità anche i litigi più accesi. Ad ogni modo, in queste ore i fan della ragazza sono stati spiazzati da una notizia. Secondo quanto confidato da Matteo Diamante, il suo ex fidanzato, pare che Nikita Pelizon abbia una malattia neurodegenerativa.

Il ragazzo non è entrato nel merito della faccenda, anche perché la questione diventerebbe troppo tecnica per essere affrontata. Ad ogni modo, quello che si sa è che, a lungo andare, Nikita potrebbe avere dei seri problemi di memoria. Questo, dunque, spiegherebbe il motivo per il quale la ragazza sia sempre solita appuntarsi le cose.

Ecco perché Nikita appunta tutto al GF Vip

Durante la sua esperienza nella casa del GF Vip, la concorrente è spesso stata presa in giro per i suoi appunti. Tutte le cose che ritiene degne di nota, infatti, vengono scritte su di un foglio da Nikita Pelizon e la causa potrebbe essere da riscontrare proprio in questa malattia da cui sarebbe affetta. Per il momento, però, la diretta interessata non è ancora intervenuta sulla faccenda.

Molto probabilmente è una cosa di cui non ha intenzione di parlare, sta di fatto che la faccenda non è mai saltata fuori durante tutto il suo periodo di permanenza in casa. Intanto, però, i suoi numerosi fan sono totalmente in ansia per lei. In molti, infatti, si sono riversati sui social per commentare la triste notizia pervenuta. Adeso, dunque, non resta che attendere per vedere se la questione verrà affrontata in qualche modo e per scoprire se Nikita deciderà di aprirsi e di raccontare come stiano davvero le cose.