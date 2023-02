Uomini e donne oggi, nello studio il devasto totale: Maria De Filippi censura tutto e stronca Ida Platano

Una puntata molto ma molto movimentata quella andata in onda poco fa su Canale 5. Quello che è accaduto oggi a Uomini e donne non si era mai visto prima.

Come già avevano anticipato gli spoiler Ida e Alessandro sarebbero venuti nel programma e il cavaliere avrebbe avuto una forte lite con Riccardo tanto da far intervenire altri presenti. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Della storia che procede a gonfie vele tra Ida e Riccardo se ne è parlato pochissimo. Vicinanza subito è partito all’attacco con Guarnieri invitandolo a non parlare di lui in interviste e della sua donna. Il pubblico subito va in tilt non appena capisce che si accende la lite. Maria De Filippi infatti cerca di intervenire separandoli. In questi istanti c’è una scena di una quasi rissa dove però è stata tagliata. Il programma ha preferito non mandare in onda questa fase della puntata, tanto che improvvisamente non si capisce come mai Riccardo sia in piedi.

Sembrerebbe che durante lo scontro tra i due sia intervenuto Gianni Sperti, Federico il tronista, Armando ed altri cavalieri. La padrona di casa quando li separano, per tenere Riccardo a bada lo fa sedere vicino a lei così Armando resta alzato. Intanto, la discussione procede, Ida non perdona l’ex fidanzato per aver messo in discussione il suo ruolo di madre e lo attacca duramente.

Urla e lacrime continuano a caratterizzare questo fortissimo scontro, che ora vede protagonisti solo Ida e Riccardo. “Mi sono salvata, vivo! Per quattro anni non ho vissuto”, dichiara urlando la parrucchiera di Brescia. Gianni concorda con lei e fa notare che oggi è un’altra persona, perché di fronte a sé ha una persona diversa da Riccardo. Il cavalieri però fa fuori di se e urlando sempre da del poveraccio a Vicinanza. A questo punto, Ida parte come una furia quasi volesse mettergli le mani addosso e lo affronta duramente.

Alla fine Maria si alza di nuovo e invita la dama a calmarsi. La padrona di casa le ricorda che oggi è felice e che Riccardo è solo acqua passata. Alla fine, i due per smorzare la situazione si lasciando andare ad un lungo e profondo bacio passionale tanto che Maria mostrandosi seccata le dice “e basta”. puntata va avanti con la coppia che resta in studio per seguire gli altri percorsi. Alla fine, Tina Cipollari finisce per tirare una torta sulla faccia e sulla testa di Riccardo.