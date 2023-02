Sophie e Alessandro, sapete quanto costa l’anello di fidanzamento? Cifra incredibile

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene, l’inviato Stefano Corti si è cimentato in un servizio incentrato sulla truffa di diamanti che sta prendendo sempre più piede nella nazione. A tal riguardo, si è decido di analizzare l’anello di fidanzamento che Alessandro Basciano ha regalato a Sophie Codegoni per chiederle di sposarlo.

I due ragazzi hanno deciso di prestarsi a questo esperimento per capire se, effettivamente, il gioiello acquistato dal ragazzo avesse un valore alto oppure no. Ebbene, quello che è emerso è davvero molto interessante.

Alessandro e Sophie protagonisti di un servizio de Le Iene sui diamanti falsi

Quanto sarà costato l’anello di fidanzamento che Alessandro Basciano ha deciso di regalare alla sua Sophie Codegoni sul red carpet di Venezia per chiederle di sposarlo? Per scoprirlo, gli inviati de Le Iene si sono cimentati in un servizio nel quale si sono recati presso un esperto nel settore, il quale ha fatto una valutazione piuttosto precisa dell’oggetto. Si precisa che i diamanti vengono valutati sulla base di alcune caratteristiche specifiche.

Tra di esse ci sono la purezza, il colore, il taglio e la caratura. Inoltre, all’interno di ciascun diamante è presente un codice seriale che viene inciso e che permette la sua identificazione e il suo riconoscimento. Sempre più spesso, purtroppo, si sta assistendo a fenomeni secondo i quali vengono venduti diamanti fasulli o impuri a prezzi esorbitanti. Ebbene, sarà questo il caso dei due ex concorrenti del GF Vip?

Ecco il costo dell’anello di fidanzamento di Sophie

Per tutta la durata della valutazione dell’anello di fidanzamento, Alessandro Basciano sudava freddo e Sophie Codegoni non poteva fare a meno di ironizzare sulla faccenda. Ad un certo punto, poi, l’esperto ha dato la sua sentenza. L’uomo ha esordito dicendo che il diamante presente sull’anello di Sophie è di circa 0,88 carati. In merito alla purezza, la persona in questione ne ha assodato l’autenticità.

La pietra in questione, di per sé, ha solitamente un valore che si aggira attorno ai 10.100 euro. L’esperto, però, ha specificato che, se avesse dovuto venderlo nel suo negozio, lo avrebbe fatto ad un costo di 7.000 o 7.500 euro. Dopo la sentenza, dunque, i due ragazzi hanno potuto tirare un sospiro di sollievo. Su Instagram, poi, i due hanno commentato l’accaduto e Sophie ha ammesso che dovrà fare molta attenzione a dove lo lascia considerando il suo valore.