Uomini e donne, paura per l’ex tronista Fabio Colloricchio: la figlia ricoverata d’urgenza

Giorni difficili per l’ex tronista Fabio Colloricchio. Il giovane spagnolo che da circa sei mesi è diventato padre, purtroppo non sta vivendo giorni facili a seguito di una problema che ha interessato la sua piccolina.

Lo scorso weekend la neonata è stata colpita da una febbre molto alta che ha spinto i suoi genitori ad una corsa in ospedale, per avere un parere medico a riguardo. Fabio Colloricchio e Violeta Mangrinan pensavano inizialmente che la temperatura eccessiva dipendesse dai primi dentini ma la diagnosi è stata diversa.

Brutto spavento per Fabio Colloricchio: la figlia ricoverata

I medici dell’ospedale facendo tutte le dovute analisi, sono venuti a conoscenza che la piccola aveva una forte infezione alle vie urinarie. Un’infezione che di conseguenza si manifesta con febbre alta.

All’inizio i medici avevano fatto sapere che sarebbe dovuta stare ricoverata per due giorni, poi alla fine hanno deciso di farla curare a casa. La notte non è stata delle più semplici: la niña ha pianto per tutto il tempo ma poi si è ripresa. Le sue condizioni sembrano oggi in miglioramento grazie all’antibiotico somministrato.

Come spesso accade ai neonati non è la prima volta che la piccolina ha un malessere. Infatti, nei mesi scorsi ha avuto un forte arrossamento al viso dovuto dovuto ad una reazione allergica al latte che stava assumendo.

Chi è la compagna dell’ex tronista di Uomini e donne

Proprio come Fabio Colloricchio anche la sua compagna ha trovato la popolarità grazie a Uomini e donne versione spagnola. Violeta è stata una tronista e da li ha iniziato a farsi conoscere dal pubblico. La giovane inoltre ha preso parte a Supervivientes dove proprio durante questa esperienza ha conosciuto Fabio. I due diedero scandalo sull’isola per una notte di passione passata davanti alle telecamere. Insomma, da li hanno iniziato a frequentarsi e ad oggi hanno allargato la famiglia.