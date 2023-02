Uomini e Donne, Gloria commenta l’addio al programma: stoccata a Ida e Alessandro

Gloria Nicoletti ha lasciato Uomini e Donne in una scorsa puntata. La donna si è resa conto di provare un forte sentimento per Riccardo Guarnieri. Non essendo ricambiata come vorrebbe, dunque, ha deciso di abbandonare la trasmissione da sola.

Questa è stata una decisione molto sofferta per lei, tuttavia, è apparsa come la più giusta nel rispetto di se stessa e dei suoi sentimenti. A distanza di qualche giorno, però, Gloria ha deciso di rompere il silenzio su quanto accaduto ed ha lanciato una stoccata a Ida e Alessandro.

Le parole di Gloria dopo l’uscita da Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista, Gloria Nicoletti ha parlato della sua decisione di abbandonare Uomini e Donne. In particolar modo, la dama ha spiegato di aver agito nel modo migliore. Dato che prova un forte sentimento per Riccardo ha ritenuto opportuno non andare più avanti a mettersi in gioco nel programma in quanto non se la sarebbe sentita di cimentarsi in nuove conoscenze.

Inoltre, anche vedere Riccardo relazionarsi con altre dame dinanzi a lei non sarebbe stato accettabile. Per tale motivo, a malincuore ha deciso di porre fine a questa esperienza. In merito all’avventura a Uomini e Donne, Gloria ha detto di essersi sempre trovata molto bene in tale contesto. Tale esperienza le è servita a crescere molto interiormente e le ha fatto provare anche dei sentimenti meravigliosi, che forse non credeva più di poter provare.

La stoccata di Gloria a Ida e Alessandro

La donna, poi, ha anche ribadito il fatto di aver conosciuto due Riccardo. Il primo era quello più algido e riservato, che è quello che appare in studio all’interno della trasmissione. Il secondo, invece, è quello più romantico e dolce, che è quello che appare al di fuori delle telecamere. Ebbene, Gloria si è innamorata di questa versione del cavaliere che, tuttavia, non è stata abbastanza forte da prevaricare sull’altra.

Ad ogni modo, oltre che parlare di Uomini e Donne e di Riccardo, Gloria ha voluto commentare anche il siparietto a cui abbiamo assistito ieri con l’arrivo in studio di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due hanno discusso duramente con Guarnieri, al punto da arrivare quasi alle mani. Ebbene, la dama ha detto di essere felice per i due innamorati, tuttavia, su quello che è successo ieri non c’è altra cosa da fare se non stendere un velo pietoso.