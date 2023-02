Daniele Dal Moro via dal GF Vip: Oriana prova a bloccarlo, cosa sta succedendo

Daniele Dal Moro continua ad essere al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip 7. Dopo l’ultima puntata dove si è scontrato pesantemente con Martina Nasoni, il vippone ha preso la sua decisione.

La giovane è entrata in Casa con la speranza di poter riallacciare un rapporto con l’ex tronista ma sembra che quest’ultimo non abbia preso bene il suo ingresso. Una situazione che avrebbe messo a durissima prova Daniele al punto che, Oriana, ha svelato che sarebbe pronto a lasciare il cast del reality.

Daniele Da Moro vuole uscire dalla Casa

Nel dettaglio, Daniele e la sua ex Martina si sono ritrovati ai ferri corti nel corso dell’ultima puntata serale del reality show. Tra i due sono volate parole grosse e, come se non bastasse, il giovane concorrente è stato bacchettato anche da Alfonso Signorini, per alcune uscite poco carine nei confronti della sua ex. Dopo la diretta Daniele ha perso le staffe in confessionale, urlando e minacciando la produzione di voler lasciare la Casa

Insomma, una situazione non facile per Dal Moro. In queste ore, anche Oriana ha confessato che il suo compagno di gioco starebbe valutando la possibilità di uscire di scena e abbandonare il programma, ad un mese e mezzo dalla finale di questa edizione.

Oriana decisa a tutto per non far andare via Daniele dal GF Vip

Parlando con Andrea, Oriana ha raccontato che Daniele è stanco di stare nella Casa del GF Vip e vuole uscire dal programma. Lo ha urlato anche alla produzione in confessionale nella giornata di ieri. Il concorrente sembra davvero convinto, ormai non si sente più a suo agio.

La Marzoli però non sembra voler perderlo ha precisato che farà di tutto per fargli cambiare idea. Quale sarà a questo punto la reazione e la decisione finale dell’ex tronista? Andrà avanti lo stesso e porterà a termine questa avventura nonostante le ultime vicissitudini nate con Martina Nasoni, oppure mollerà la presa?