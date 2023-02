Il Paradiso delle signore spoiler 17 febbraio: risvolto in atteso tra Gloria ed Ezio

Gli spoiler della puntata del 17 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che tra Gloria ed Ezio accadrà un qualcosa di inaspettato. I due partiranno per un viaggio di lavoro e, in tale occasione, la donna farà delle confessioni.

Intanto tutto è pronto per la cena galante organizzata per i vincitori dell’iniziativa legata ai cuori solitari. Chi potrà godere di questo momento speciale? Marcello, dal canto suo, avrà dei problemi. Vediamo tutto quello che succederà.

Spoiler 17 febbraio: chi sono i vincitori dell’iniziativa Cuori solitari?

Nella puntata del 17 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che a Casa Colombo si respirerà un clima sereno. La famiglia si sveglierà e darà inizio ad una nuova giornata e tutto sembrerà andare per il verso giusto. Questa quiete, però, potrebbe non durare molto a lungo. Intanto, nello shopping center tutto sarà pronto per la meravigliosa cena a lume di candela a cui dovranno partecipare i vincitori dell’iniziativa legata ai cuori solitari.

Chi dei partecipanti avrà la possibilità di godersi questo momento romantico in compagnia di una persona speciale? Le cose, purtroppo, non andranno nel modo sperato per alcuni protagonisti. Su di un altro versante, poi, vedremo che continueranno ad esserci dei complotti da parte di Umberto e Ferdinando I due hanno come obiettivo principale quello di riuscire a distruggere la carriera di Macello.

Colpo di scena tra Gloria e Edio al Paradiso delle signore

Marcello Barbieri sarà ignaro di tutte le macchinazioni a cui stanno dando luogo Umberto e Ferdinando. Il ragazzo, infatti, è mosso da tutte le buone intenzioni ed è convinto di riuscire a fare una buona impressione agli altri membri del circolo in modo da essere assunto a tutti gli effetti. In merito a Gloria e Ezio, invece, ci saranno dei risvolti inaspettati. In particolar modo, vedremo che la donna accetterà di incontrare Chiara Albani, la donna che in passato è stata la causa del suo arresto.

Da tele incontro la Moreau apprenderà una cosa del tutto inaspettata. In un primo momento, la protagonista deciderà di tenere tutto per sé. In seguito, però, prenderà un’altra decisione. Lei ed Ezio dovranno partire per un viaggio di lavoro. Durante tale spostamento, i due avranno modo di confrontarsi su quanto accaduto. Gloria si aprirà con il suo ex e gli racconterà tutto quello che ha appreso dall’incontro con Chiara. Tra i due ci sarà un colpo di scena.