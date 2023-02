Uomini e donne anticipazioni, Federico e Lavinia pronti alla scelta: ultime novità sui tronisti

Sembra un trono infinito quello di Federico Nicotera e Lavinia. I due tronisti sono rimasti con entrambi due corteggiatori ciascuno e nessuno pare sembra pronto a dire addio a Uomini e donne.

Molti appassionati del programma attendevano la scelta già nella registrazione della scorsa settimana. Stando alle anticipazioni questo week end verranno registrate nuove puntate e molto probabilmente sia Federico che Lavinia lasceranno il trono con le rispettive scelte.

Uomini e donne anticipazioni: Federico Nicotera vicino alla scelta

Come abbiamo visto nelle precedenti puntate Carola dopo aver abbandonato il programma è stata ripresa da Federico. Nicotera è corso fino a casa della ragazza per riprenderla e farla tornare in studio. Un ritorno turbolento per la biondina che è stata subito travolta dalle critiche da parte dei presenti. Nessuno più, compresa Maria sembra credere alla buona fede della ragazza tanto che sia gli opinionisti che la padrona di casa l’hanno messa alle strette. Diversamente, invece, è il percorso di Fede e Alice.

Quest’ultima è apparsa sempre sincera e schietta nei confronti del ragazzo tanto che nell’ultima registrazione dopo aver visto l’ennesimo avvicinamento di Nicotera con la rivale ha avuto un crollo. Alice ha avuto nel dettaglio un attacco di ansia e si è trovata costretta a lasciare lo studio. Le anticipazioni però ci fanno sapere che Federico questo week end terminerà il suo percorso.

Lavinia Mauro conclude il suo percorso a Ued?

Proprio come Federico anche Lavinia è rimasta da tempo con due corteggiatori. Mentre la tronista appare ancora indecisa, e sotto alcuni versi anche molto logorroica, per i telespettatori che da mesi ormai seguono la ragazza non ci sono dubbi. Lavinia porterà a casa Alessio Corvino, il corteggiatore dai capelli rossi, con la quale ha sempre avuto più feeling.

Al momento non sappiamo se sarà lui davvero la sua scelta ma quello che possiamo dire è che l’attrazione che li unisci è evidente. Come Nicotera anche la Mauro questo week dovrebbe terminare il suo percorso. Al momento non ci resta altro che attendere le registrazioni.