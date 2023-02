Martina Nasoni smascherata da un ex Vippona: “Altro che amore per Daniele, ecco cosa mi ha fatto”

La scorsa settimana è entrata nella casa del GF Vip, Martina Nasoni ex fidanzata di Daniele Dal Moro. I due hanno avuto un importante storia nata proprio sotto i riflettori del reality.

L’ingresso della gieffina ha sconvolto un pò gli equilibri, specialmente quelli tra Oriana Marzoli e Daniele. Ma ecco che un’influencer che sembra conoscerla molto bene ha rotto tutti gli altarini, definendola una persona totalmente diversa da quello che mostra di essere.

Selvaggia Roma smaschera Martina Nasoni

Durante un’intervista rilasciata per il settimanale CHI un’ex vippona ha rivelato un retroscena inedito sulla Nasoni. Stiamo parlando di Selvaggia Roma che al giornale diretto da Alfonso Signorini ha dichiarato qualcosa di davvero clamoroso. Selvaggia non ha nascosto di aver seguito il GF Vip in queste settimane e di aver assistito proprio all’ingresso di Selvaggia nella Casa. Parlando di Martina ha rivelato che entrambe si sono conosciute a Milano.

“Eravamo al ristorante Bullona con Guendalina Canessa. Io frequentavo un ragazzo milanese. Faceva il tatuatore. Quella sera abbiamo unito i tavoli. Volete sapere come è finita? Che pochi giorni dopo lui è finito insieme con lei, con Martina. Più ci penso, più sorrido. Vederla ora al GfVip che entra a gamba tesa nella storia tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli mi fa molto sorridere. Ma secondo me alla lunga questo atteggiamento non paga, anzi…”

Daniele crolla al GF Vip e chiede di uscire dalla casa

L’ex fidanzata di Francesco Chiofalo insomma ha lasciato intendere che tutto questo interesse mai dimenticato verso Daniele in fondo in fondo non esiste. D’altronde, anche lo stesso Dal Moro le ha mostrato i suoi dubbi in questi giorni tanto che i due hanno avuto anche un duro confronto.

Un confronto che lo ha portato però ad avere un crollo, in questi giorni Daniele non fa altro che dire di voler lasciare il programma. Il Vippone ha avuto un duro sfogo nel confessionale e le sue urla si sono sentite in tutta la casa.