Oriana Marzoli inondata di insulti fuori dal GF Vip: interviene Alfonso Signorini

Sull’ultimo numero del magazine Chi, in edicola a partire da oggi, mercoledì 15 febbraio, è presente una lettera scritta da una lettrice del magazine, nonché telespettatrice del GF Vip contro Oriana Marzoli. La donna in questione ha preso di mira la gieffina portando alla luce alcuni suoi comportamenti deplorevoli.

I termini adoperati sono stati davvero forti e taglienti, al punto che hanno necessitato di una pronta replica da parte di Alfonso Signorini. Il conduttore del reality show, infatti, è intervenuto per dire che cosa ne pensa.

Gli aspri commenti contro Oriana Marzoli

Oriana Marzoli è, sicuramente, uno dei personaggi che maggiormente sta dividendo l’opinione del pubblico del GF Vip. Alcuni telespettatori la amano, mentre altri non vedono l’ora che abbandoni la casa più spiata d’Italia. A dividere così tanto l’opinione pubblica sono gli atteggiamenti che la donna è solita assumere. Una lettrice di Chi, infatti, ha voluto elencare solo alcuni dei comportamenti, a suo avviso, inadeguati che la Marzoli starebbe assumendo.

La persona in questione ha detto che Oriana sia fortemente maleducata e inopportuna. La ragazza, inoltre, girerebbe anche sempre senza indumenti per casa giustificandosi dicendo di svolgere solamente il “suo lavoro”. Oriana, poi, si è resa spesso protagonista anche di comportamenti aggressivi e sconsiderati, che non dovrebbero essere affatto tollerati in un programma quale il GF Vip.

La replica di Alfonso Signorini e la decisione in rispetto del GF Vip

Insomma, le parole della telespettatrice del reality show sono state davvero pesanti e perentorie contro la concorrente. Ad ogni modo, dinanzi tale veemenza, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di intervenire. Il conduttore, infatti, ha detto di essere consapevole che Oriana Marzoli sia una protagonista che divide molto l’opinione del pubblico del GF Vip.

Tra gli spettatori, infatti, c’è chi la ama e chi la odia e questa è una cosa del tutto normale quando si ha una personalità così pronunciata e forte. Ad ogni modo, il conduttore ha detto anche altro. Nel corso della sua risposta alla lettrice del magazine, Signorini ha spiegato che, almeno per il momento, preferisce sospendere il giudizio sulla concorrente. Il presentatore, dunque, non si è voluto sbilanciare poiché la giovane è ancora in gioco, peraltro in nomination. Per tale ragione, le sue parole avrebbero potuto condizionare il pubblico da casa e questo sarebbe stato meschino da parte sua.