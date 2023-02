Scomparsa Angela Celentano, la svolta dal Venezuela: la mamma “E’ lei”

Sono passati più di venti anni da quando Angela Celentano è scomparsa in circostanze molto misteriose da Monte Faito nel napoletano Napoli. Quella che doveva essere una domenica felice e serena per tutta la famiglia Celentano quel giorno si è trasformato in un incubo che ha cambiato per sempre la sua vita.

Nel corso di tutti questi anni tante le piste e tante le segnalazioni che però non hanno portato a nulla di concreto. Dal Venezuela sembrano arrivare grandi speranze e questa volta ad esserne sicura è anche la madre della giovane che oggi ricordiamo avrebbe ben 32 anni

Angela Celentano, si segue la pista dal Venezuela

Saranno i campioni di Dna prelevati tempo fa durante un viaggio in Europa della ragazza 31enne, a dire se l’ex modella, oggi operatrice nel campo della moda in Venezuela è Angela Celentano. Una pista battuta dall’avvocato della famiglia, Luigi Ferrandino, della ragazza scomparsa nel 1996 sul monte Faito, in provincia di Vico Equense e mai più ritrovata. Da allora tante le piste come detto in precedenza, ma mai nessuna ha portato a qualcosa di concreto.

Anni fa si è seguita una pista messicana, che purtroppo si è rivelata una fake orchestrata da un profilo falso risalente a Celeste Ruiz. In questo caso invece sarà proprio la prova genetica a risolvere uno dei casi di scomparsa più noti degli ultimi trent’anni. Il padre della presunta Angela Celentano è un uomo di affari venezuelano, molto influente nel suo Paese. Quando l’avvocato Ferrandino ha mostrato la foto della ragazza alla mamma di Angela, la signora Maria ha subito esclamato: “E’ mia figlia!”.

La madre di Angela Celetano non ha dubbi: il caso a Chi l’ha visto stasera

A convincere particolarmente la signora Celentano, quella voglia sul viso che aveva Angela e che ha notato nello stesso punto anche alla ragazza. Inoltre, la giovane venezuelana avrebbe una somiglianza disarmante con le sorelle di Angela.

Inoltre, anche i tratti ricavati a computer, portano una clamorosa somiglianza tra le due. Insomma, al momento si attendono gli esami del DNA ma nel frattempo questa sera a parlare ancora del drammatico evento che ha interessato questa famiglia il programma Chi l’ha visto?