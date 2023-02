Uomini e donne, dopo Biagio e Alessandro altro cavaliere abbandona il programma: che sta succedendo?

Maria De Filippi sta perdendo “pezzi” nel suo amatissimo programma in onda su Canale 5. C’è da dire però che alcuni di questi cavalieri più volte hanno fatto perdere la pazienza alla padrona di casa, tanto che nel caso di Biagio lo ha messo proprio alle strette.

Oltre al 52ene napoletano anche Alessandro ha deciso di lasciare il format, ma per lui il programma è legato a motivi personali. Oltre a loro due anche un terzo cavaliere ha detto addio a Uomini e donne… Di chi stiamo parlando? Scopritelo con noi

Uomini e donne, dopo Biagio di Maro va via un altro cavaliere

Dopo la sfuriata di Maria De Filipppi nei confronti di Biagio di Maro, nei giorni scorsi la conduttrice ha perso la pazienza anche con Claudio Falghera. L’uomo si è presentato nel programma come Conte ma anche come un uomo benestante e dalla grande possibilità economica. Insomma nelle ultime settimane sono arrivate tre donne per conoscerlo e lui le ha fatte restare anche se alla fine è venuto fuori che non le interessavano.

La De Filippi ha voluto vederci chiaro: “Perché hai tenuto le signore se poi non ci sei uscito e non le hai frequentate?”. Claudio ha replicato: “Loro mi hanno ringraziato per essere rimaste qui in trasmissione e poi avremo visto in futuro come sviluppare questa amicizia”. Maria De Filippi si è spazientita dicendo con ironia che non sapeva che curasse anche la produzione.

Maria De Filippi e Gianni Sperti mettono alle strette Claudio che va via

Insomma, tra Claudio, Maria e le dame ci sono state una serie di botta e risposta fino a quando il conte è stato smascherato. Pare che l’uomo abbia addirittura detto ad una dama di volerle dare l’esclusiva e di provare un forte sentimento per lei, cosa che la signora Gabriella ha negato, trovando in lui tanta falsità.

A questo punto è intervenuto Gianni Sperti che gli ha ricordato che nel momento in cui si da l’esclusiva ad una persona si esce dal programma. Allora il signor Claudio non potrà stare qui a conoscere altre donne, visto che ha detto di essere innamorato. Deve andare a casa, a riflettere, a farsi passare questo innamoramento e a soffrire un po’. Poi, quando gli sarà passato, richiamerà e…troverà occupato”. E dopo averlo ripetuto tre volte, Falghera si è alzato ed è andato via.