Diletta Leotta è incinta, collaboratori confermano la notizia: ecco quando partorirà

In questi giorni era circolata la voce secondo cui Diletta Leotta fosse incinta. A scatenare i dubbi degli utenti del web erano state delle foto pubblicate dalla conduttrice sportiva in cui si evidenziava un pancino sospetto.

Ebbene, a distanza di un po’ di giorni da quei rumor, la notizia è stata confermata da persone vicine alla protagonista. I suoi collaboratori, infatti, hanno detto delle informazioni molto precise a riguardo. Vediamo che cosa è emerso.

L’annuncio su Diletta Leotta: è incinta di Loris Karius

Diletta Leotta è incinta, la notizia è stata confermata da persone vicine alla donna. Nello specifico, stando a quanto si apprende da The Pipol, uno dei volti più amati dal pubblico maschile della televisione è in dolce attesa. La telecronista sportiva è legata da qualche mese al portiere del Newcastle Loris Karius. I due hanno cominciato a frequentarsi qualche mese fa ma, nel giro di pochissimo tempo, si sono resi conto che la loro storia fosse davvero importante e destinata a durare.

Nel corso delle vacanze natalizie, infatti, Loris è stato in Sicilia per conoscere la famiglia della conduttrice sportiva. I due hanno trascorso insieme viaggi, vacanze, la vita quotidiana e molto altro. A quanto pare, infatti, la coppia ha bruciato le tappe e, dopo pochissimo tempo dall’inizio della loro relazione, hanno deciso di mettere su famiglia concependo un bambino.

Ecco quanto è previsto il parto

La notizia inerente la gravidanza della Leotta è stata data con estrema certezza dal portale sopracitato. Questo perché a parlare dell’accaduto sono stati alcuni collaboratori della siciliana. Persone vicine a Diletta Leotta, infatti, hanno confermato che la donna sia incinta da qualche mese. Il parto, infatti, è previsto per la prossima estate. A quanto pare, stavolta i fan ci avevano visto lungo e non era solo un mero pettegolezzo la notizia circolata nei giorni scorsi.

In effetti, Diletta ha sempre sfoggiato una siluette invidiabile, pertanto, anche un minimo accenno di pancia è stato in grado di sollevare molto dubbi e domande. Ad ogni modo, almeno per il momento, la diretta interessata non ha voluto ancora dare l’annuncio mediante i suoi social circa il suo stato interessante. Pare sia solo questione di tempo prima che la notizia venga confermata anche da lei. Non resta che attendere per vedere che cosa dirà.