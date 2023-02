Uomini e Donne spoiler 16 febbraio: nuova dama per Riccardo, dichiarazione inattesa

Nella puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne assisteremo alla prima parte della registrazione effettuata il giorno 11 febbraio. Come di consueto, dunque, quando si apre una nuova registrazione, si inizierà a parlare degli esponenti del trono over.

Al centro dell’attenzione ci sarà, ancora una volta, Riccardo Guarnieri. Il cavaliere, dopo aver chiuso il capitolo con Gloria, la quale ha lasciato il programma e recentemente ha fatto delle confessioni a riguardo, il cavaliere si concentrerà su una nuova dama. Armando avrà un duro scontro con la donna in questione.

Nuova conoscenza per Riccardo a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 16 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Riccardo Guarnieri sembrerà intenzionato a voltare pagina. Dopo tutto quello che è accaduto con Gloria, e con Ida durante la scorsa registrazione, il cavaliere sentirà il bisogno di guardarsi attorno. Proprio per tale ragione uscirà con Michela. I due si sono sentiti in questi giorni e sveleranno che cosa hanno provato durante questi primi approcci.

Ad un certo punto, però, prenderà la parola Armando Incarnato. Il cavaliere attaccherà pesantemente la dama del parterre femminile. I due, infatti, si erano sentiti per un certo periodo, tuttavia, improvvisamente, pare che lei sabbia fatto perdere le tracce di sé. Tra i due, dunque, ci sarò un diverbio particolarmente acceso che nel giro di poco tempo renderà il clima nello studio particolarmente incandescente.

Spoiler 16 febbraio: ecco la dichiarazione inattesa

Al trono over, inoltre, nella puntata del 16 febbraio vedremo che un esponente di nome Ivan uscirà con Desdemona. Tra i due, però, le cose non sono andate esattamente nel migliore dei modi. Il cavaliere, infatti, dichiarerà di provare interesse per un’altra donna presente in studio, ovvero, Tina Cipollari. Quest’ultima sarà particolarmente colpita dalla dichiarazione dell’uomo in questione.

Per tale ragione, accoglierà di buon grado la sua richiesta e deciderà addirittura di ballare con lui. In studio, dunque, ci sarà un siparietto molto divertente tra i due. Al trono classico, invece, l’attenzione sarà prevalentemente su Federico Nicotera. Il ragazzo, durante la puntata di ieri, ha dichiarato di volere andare a riprendere Carola dopo quello che è accaduto. In questi giorni, dunque, scopriremo che cosa è successo quando il ragazzo si è recato dalla sua corteggiatrice. Vi annunciamo che sono previsti fuochi e fiamme ma, probabilmente, di questo si parlerà nelle prossime puntate.