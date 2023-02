Uomini e donne oggi: segnalazione su Alessandro, Roberta soffia il corteggiatore a Nicole

E’ da poco terminata una nuova puntata di Uomini e donne. Anche oggi la registrazione è stato molto movimentata per via di una segnalazione su Alessandro.

Il cavaliere napoletano infatti è stato messo alle strette dopo che una signora ha chiamato direttamente in diretta smascherandolo davanti a tutti. Inoltre, largo spazio anche alla nuova tronista Nicole che si è vista soffiare il suo corteggiatore da parte di Roberta

Alessandro Sposito smascherato a Uomini e donne

Una segnalazione su Alessandro Sposito ha messo il cavaliere in forte imbarazzo tanto che anche Maria De Filippi ad un certo punto non ha creduto più all’uomo. Prima sono arrivate delle foto dove si vedeva l’uomo il cavaliere in compagnia di due donne nel suo paese. Alessandro ha subito detto che erano le sue due cugine, persone che frequenta abitualmente. Intanto, dopo le foto mostrate, la persona in questione chiama in diretta e alle immagini aggiunge anche che Sposito ha presentato una delle due come sua moglie.

Versione che Alessandro ha subito smentito, sottolineando che è impossibile dato che è separato da 15 anni. Nello stesso tempo però ha detto di non ricordare in quale negozio si trovasse e di aver detto una cosa simile.

Oltre alla chiamata ad aggiungere dettagli, anche Desdemona. La dama ha riferito a Maria che ha ricevuto una segnalazione da parte di un ex del napoletano. Questa persona le avrebbe detto che Sposito è solo un buffone e che ha detto un sacco di bugie sul suo passato. Alla fine, Tina con ironia ha detto Alessandro sei il prossimo a lasciare il programma.

Roberta incuriosita dal corteggiatore di Nicole

Nel corso della puntata odierna di Uomini e donne si è poi passati alla nuova tronista Nicole. La ragazza è uscita con un corteggiatore e pare che il ragazzo abbia incuriosito anche Roberta. La Di Padua non ha nascosto di averlo notato e di aver voluto chiedere il suo numero. Alla fine però visto il forte interesse della tronista ha deciso, almeno per il momento di fare un passo indietro.