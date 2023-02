Un posto al sole, anticipazioni 16 febbraio: Marina costretta a fermare i preparativi

Una nuova puntata della soap Un posto al sole attende gli appassionati della serie. L’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ma cosa vedremo nell’episodio in questione?

Un posto al sole, anticipazioni 16 febbraio: Marina ha uno strano incidente, Viola piena di sensi di colpa

Le anticipazioni della sopa opera ci fanno sapere che con grande stupore Clara torna nel suo paese d’origine. La notizia lascerà sconvolto Alberto che sarà molto preoccupato per questo improvviso ritorno. Invece Viola sarà sempre più tormentata per via delle parole usate durante la sua testimonianza: che abbia favorito Valsano?

Questo almeno è quello che teme. Lei e Raffaele si sono preparati da tempo ma le cose, in aula, non andranno come sperato. Il processo a Valsano prenderà una strana direzione. Anche Niko sarà molto deluso e avrà paura di non dare la giusta giustizia che merita Susanna.

Nel corso della puntata, vedremo anche Roberto e Marina continuare ad organizzare i preparativi per il loro matrimonio. La coppia è pronta al si e non vede l’ora di convolare a nozze. Purtroppo, le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che un incidente metterà alla prova duramente la donna tanto da costringerla a fermare tutto.

Riassunto puntata 15 febbraio: Silvia ancora innamorata di Michele

Nella puntata precedente, andata in onda come sempre su Rai 3 dalle ore 20,30 circa, Silvia è apparsa molto in difficoltà. Per la donna non è un buon momento e dopo quello che è accaduto a Nunzio ora a preoccuparla sono i sentimenti che prova ancora per Michele.

Per questo decide di allontanarsi definitivamente da lui. Riccardo, invece, consapevole di averne combinato fin troppe, cerca di dimostrare a Rossella di tenere a lei e alla loro storia, tentando addirittura di superare le tensioni con Ornella.