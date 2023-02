Anticipazioni Un posto al sole: dopo 20 anni torna uno storico protagonista

Un posto al sole va in onda su Rai tre da ben 27 anni. La serie televisiva continua ad avere un grande successo motivo per cui la rete pubblica continua a puntare molto sulla fiction.

Le anticipazioni ci fanno sapere che a breve nel cast tornerà un personaggio molto amato che è stato lontano ben 20 anni. Cari amici, quindi, preparativi ad un clamoroso ritorno di un vecchio protagonista che cambierà molte dinamiche.

Clamoroso ritorno nella soap opera Un posto al sole

personaggio in questione che farà ritorno a Un Posto al sole è quello di Luca De Santis, interpretato nella serie dall’attore Luigi Di Fiore. Quest’ultimo, come detto in precedenza, rimasto lontano dalle vicende che girano intorno al Caffé Vulcano e dintorni per ben 20 anni, ma è finalmente pronto a fare il suo ritorno per la gioia dei telespettatori più nostalgici.

Nella fiction, Luca è sempre stato un medico, e ha preso parte alla prima puntata nel lontano 1996. Ora a distanza di tanti anni è pronto a fare ritorno. Dopo tante peripezie, amorose e lavorative, il professionista decise di lasciare il capoluogo partenopeo per intraprendere una nuova vita all’estero, partendo per un’importante missione in Africa.

Perchè ha lasciato la soap?

La conferma del ritorno dell’attore Luca De Santis a Un posto al sole è di sole poche ore fa. A darne l’annuncio il settimanale Di più sul suo numero. Al magazine televisivo, l’attore ha rivelato che ai tempi non aveva preso molto bene la sua uscita di scena forzata, ora che aveva perso completamente le speranze è stato richiamato.

Una sorte di rinascita non solo per la sua carriera ma anche per un personaggio a cui è molto legato. Nel frattempo, però De Santis non è rimasto con le mani in mano. Negli ultimi anni, infatti, l’attore ha avuto modo di recitare per esempio ne Il commissario Nardone.