Edoardo shock al GF Vip “Antonio prende le pillole per sgonfiarsi le Pa**e”

Stanno facendo e non poco clamore le parole dette da Edoardo in queste ore con Antonella nei confronti di Antonino. Ancora una volta la coppia ha litigato per via di Spinalbese, o meglio per la gelosia tossica dello speaker nei confronti della fidanzata. Una discussione che gli ha rovinato addirittura la feste degli innamorati.

Antonella si cambia davanti ad Antoninio, Edoardo sbotta

Edoardo ed Antonella hanno litigato perchè ha laccato un cucchiaio con della panna che Antonino aveva usato per fare un dolce. Un gesto semplice fatto in confessionale ma che ha fatto perdere le staffe a Donnamaria.

Purtroppo, questo non è tutto nelle scorse ore a far scatenare un altro litigio l’ennesimo gesto della Fiordelisi con Spinalbese. Pare che la ragazza si sia cambiata dei vestiti davanti ad Antonino… Questo è bastato per tirare fuori qualcosa di particolare e molto intimo che ha incuriosito i fan dell’hairstylist.

Edoardo fa una rivelazione choc su Antonino

Edoardo facendo notare alla sua fidanzata che questo suo modo di fare gli da molto fastidio, sopratutto quando si tratta di Antonino ha raccontato un dettaglio intimo dell’ex do Belen che per molti avrebbe potuto di certo evitare. Nello specifico ha tirato in ballo delle medicine che Spinalbese assumerebbe per sgonfiare i testicoli.

“Te lo faccio notare, è che tu non capisci, non capisci il mio disagio. Ti cambi davsnti ad uno che ha le palle gonfie cosi. E che si piglia le pastiglie per sgonfiare.Si Antonino, del testosterone non so che caxxo ha”

Ovviamente queste affermazioni scioccanti hanno subito fatto il giro del web e scatenato una nuova polemica su Donnamaria. Intanto, quel che è certo è che domani durante la diretta sicuramente l ‘argomento verrà riaperto ed Edoardo non farà assolutamente una bella figura. Alla fine, sembra che dopo l’ennesima discussione i Donnalisi in questi istanti si stanno riavvicinando.