Fedez e Chiara Ferragni verso la separazione? Beccati dall’avvocato (FOTO)

Dopo quello che è accaduto al Festival di Sanremo 2023 in occasione della finale, Fedez e Chiara Ferragni si avviano verso la separazione? In queste ore sono trapelate delle notizie alquanto incresciose a riguardo.

Gli influencer Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, hanno divulgato le segnalazioni ricevute da parte di alcuni fan, i quali hanno beccato la coppia presso un avvocato molto in voga nella città. Vediamo tutto quello che è successo.

I rumor sulla crisi tra Chiara Ferragni e Fedez

I Ferragnez in questo periodo sono sulla bocca di tutti. I due coniugi sembrano stiano attraversando un momento di crisi a causa del bacio che Rosa Chemical ha dato a Fedez sul palco del teatro Ariston in occasione della finale del GF Vip. Ebbene, la situazione sembra si stia complicando. I due protagonisti sono molto freddi sui social. Anche nella giornata dedicata all’amore, infatti, non si sono scritti alcuna dedica o commento romantico.

Chiara ha anche ignorato un messaggio che le ha scritto il marito dopo la finale del Festival. Inoltre, per tutto questo tempo non hanno mai pubblicato contenuti che li ritraggono insieme, cosa molto strana per una coppia così social come loro. Ad ogni modo, in queste ore è arrivata una segnalazione molto pesante la quale fa riferimento al fatto che Chiara Ferragni e Fedez potrebbero andare verso la separazione.

I Ferragnez verso la separazione? Cosa si sa

Il gossip è sorto a seguito di alcune segnalazioni che li riguardano. Nello specifico, infatti, alcune persone li hanno avvistati al di sotto del portone di uno studio legale. Al suo interno opera un avvocato, che di solito si occupa di separazioni e divorzi di personaggi famosi. Il fatto che Chiara Ferragni e Fedez fossero proprio lì sotto, in un momento così delicato per loro, ha spinto subito a credere che stessero in procinto di originare una separazione.

Ma sarà davvero così? Sia Deianira sia Amedeo hanno espresso le loro perplessità a riguardo. Vero è che Chiara abbia il dente avvelenato per quanto accaduto sul palco del teatro Ariston, tuttavia, sembra un po’ eccessivo arrivare a parlare addirittura di separazioni e divorzi. Ad ogni modo, per il moemnto, i due non si sono ancora sbilanciati sulla faccenda. Non resta che attendere per vedere se diranno qualcosa a riguardo.