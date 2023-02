Isola dei famosi: svelato il nome del primo concorrente ufficiale

E’ tutto pronto per la nuova edizione de l’isola dei famosi. Al timone anche quest’anno troveremo Ilary Blasi accompagnata dagli opinionisti Vladmir Luxuria ed Enrico Papi, pronto a prendere il posto di Nicola Savino. Ancora mistero, invece, per l’inviato che potrebbe essere Alvin o Paolo Ciavarro.

Nelle scorse settimane si è parlato tanto di una possibilità di vedere Can Yaman ma pare che la conduttrice non sia riuscita alla fine a fare il colpaccio sull’attore turco. Intanto, però, possiamo confermare il nome del primo concorrente ufficiale.

Isola dei famosi: confermato il primo concorrente

Manca poco più di un mese per la nuova edizione de L’isola dei famosi. Grazie al settimanale Nuovo tv, possiamo svelare il nome del primo concorrente ufficiale che sbarcherà in Honduras. Sitamo parlando di Luca Di Carlo, 45 anni, avvocato e migliore amico di Ilona Staller, in arte Cicciolina.

Proprio per difendere l’ex attrice a luci rosse Luca Di Carlo è apparso più volte in televisione e nel 2022 ha sostenuto l’ungherese all’Isola dei Famosi. La sua presenza pare sia piaciuta così tanto agli autori della trasmissione che gli hanno così offerto un posto nel cast di quest’anno.

Conosciuto come l’avvocato del Diavolo, per Luca questa è la prima apparizione in un reality televisivo. Come spiegato al magazine edito da Cairo Editore, porterà in Honduras diversi flaconi di crema protettiva. Un consiglio, tra l’altro, che il concorrente ha ricevuto direttamente da Cicciolina. L’avvocato si è detto pronto e carico per questa esperienza e sull’isola porterà amore, trasgressione e pace.

Chi sono gli altri concorrenti?

La presenza di Luca Di Carlo all’Isola dei Famosi 2023 sembra ormai confermata. Nessuna certezza invece sugli altri concorrenti. Nelle scorse settimane si è parlato della possibilità di vedere nel cast Samantha De Grenet con il figlio Brando, Loredana Lecciso con la figlia Jasmine Carrisi, Luigi Mastrangelo e il suo erede Samuele. Al momento non ci sarebbero conferme ma pare che la produzione dopo il grande successo di Carmen di Pietro e il figlio abbia deciso di puntare molto sulle coppie.