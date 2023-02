Tra Edoardo e Antonella non è amore: piovono insulti e insinuazioni sulla coppia

Continuano a tenere banco i litigi di Edoardo ed Antonella. I due da quando sono entrati nella Casa del GF Vip e da quando si sono messi assieme non fanno altro che litigare Litigi anche pesanti che spesso hanno indignato il web, per le parole usate ma anche per gli atteggiamenti spesso troppo fuori luogo di Donnamaria.

Edoardo e Antonella, scoppia una nuova lite in casa

In più di una occasione Edoardo è stato additato come il cane della Fiordelisi mentre lei è sempre stata schematizzata come la vera giocatrice del reality. Negli ultimi giorni la coppia si è resa protagonista dell’ennesima discussione e il popolo della rete questa volta non vuole più giustificazioni

Tutto è accaduto dopo la puntata di lunedì sera quando Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip dove Antonella ha leccato un cucchiaio pieno di panna che le ha passato Antonino. Per Edoardo, apriti cielo!

Dopo la diretta tra i due si è scatenato il putiferio. Edoardo è molto geloso di Antonino, credere che la sua fidanzata sia attratta fisicamente da lui. Per questo motivo, ogni volta che succede qualcosa non perde occasione per infuocarsi e alzare i toni con la Fiordelisi.

Un atteggiamento troppo ossessivo, quello del concorrente nei confronti della compagna. A renderlo noto non solo il web ma anche Alfonso, che in più di un’occasione glielo ha fatto notare. A nulla però sono servite fino ad oggi ramanzine e richiami, Edoardo è davvero così.

Il rapporto tra Donnamaria e la Fiordelisi non convince: questo non è amore”

Dopo la storia del cucchiaio un altro atteggiamento di Antonella ha scatenato l’ira di Donnamaria. Il giovane non ha apprezzato affatto che la sua fidanzata si sia cambiata i vestiti davanti a Spinalbese. Ed ecco che l’ex volto di Forum è tornato all’attacco. Questa volta lo ha fatto in una maniera becera, svelando un problema intimo dell’hayr stylist. Pare, infatti, che Antonino assuma delle pillole per abbassare il testosterone… Rivelazioni quelle di Edoardo che hanno scatenato il web, chiedendo immediatamente provvedimenti.

Insomma, ancora una volta il concorrente ha fatto uscire fuori il suo lato peggiore, per un amore considerato da molti malato. Molti utenti, a tal proposito credono che tra Donnamaria e la Fiordelisi non ci sia nessun sentimento vero ma solo attrazione. Un’attrazione che in questo caso lo spinge ad avere un rapporto tossico e davvero fuori controllo. Non è il caso di intervenire sul serio?