Elenoire Ferruzzi rientra nella casa del GF Vip? La confessione inedita

Elenoire Ferruzzi ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha parlato della sua esperienza all’interno della casa del GF Vip. A tal riguardo ha svelato una confessione in merito alla volontà di rientrare in casa come concorrente.

La protagonista è stata costretta a uscire improvvisamente a causa di un televoto flash. L’avventura che ha vissuto le ha portato non pochi problemi, in quanto si è inimicata buona parte del pubblico per i suoi comportamenti. Per lei, dunque, ci sarà una nuova chance? Vediamo che cosa è emerso.

Il possibile rientro di Elenoire Ferruzzi al GF Vip: l’appello

Elenoire Ferruzzi è stata, sicuramente, una delle protagoniste di questa edizione del GF Vip. La concorrente, però, non ne è uscita esattamente nel migliore dei modi a causa di alcuni comportamenti assunti, soprattutto ai danni di Nikita Pelizon. Ricordiamo, infatti, che Elenoire fu accusata di aver sputato a terra al passaggio della coinquilina e di aver detto frasi davvero molto forti sul suo conto.

Il pubblico da casa, così, ne ha decretato immediatamente la sua uscita. Proprio in virtù di questo, Elenoire ha detto che sarebbe felice se le venisse concessa la possibilità di tornare in casa per riscattarsi. Nello specifico, infatti, ha ammesso di aver capito i suoi errori e, se potesse tornare indietro, si comporterebbe in maniera totalmente differente. La protagonista, infatti, ha ammesso che, una volta entrata in casa, ha avuto un impatto assolutamente diverso da come l’avrebbe adesso.

GF Vip indulgente: l’affondo a Daniele Dal Moro

Ad oggi, infatti, Elenoire Ferruzzi è molto più consapevole di alcune dinamiche legate al GF Vip, pertanto, saprebbe sicuramente comportarsi meglio. Dunque, Alfonso Signorini le darà questa nuova possibilità? Ricordiamo che a Ginevra Lamborghini è stata concessa la possibilità di redimersi. La ragazza, infatti, è entrata nella casa per un certo lasso di tempo dopo essere stata addirittura squalifiucata.

Questo, dunque, sembra essere un GF Vip molto più indulgente rispetto agli anni passati. Per tale motivo, non sarebbe assolutamente da escludere la possibilità di vedere nuovamente Elenoire girovagare all’interno della casa di cinecittà. Se questo dovesse accadere, ce ne sarebbero da vedere delle belle tra lei e Daniele Dal Moro. Anche durante questa intervista, infatti, l’ex gieffina non ha potuto fare a meno di attaccarlo pesantemente accusandolo di usare solamente le donne, proprio come ha fatto con lei, con Oriana e con Martina.