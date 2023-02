Il paradiso delle Signore, sapete cosa sono costretti a fare gli attori prima di registrare? Assurdo!

Senza ombra di dubbio Il Paradiso delle Signore è una delle fiction di successo della rete pubblica. La serie va in onda da diversi anni e nonostante il repentino cambio di orario gli ascolti non sono mai crollati. Il motivo è molto semplice, nella trama c’è sempre tanta originalità e curiosità da parte degli stessi produttori.

In una recente intervista, proprio il produttore esecutivo e creativo Daniele Carnacina, che in passato ha lavorato a Centovetrine, Vivere, Un posto al sole, Le tre rose di Eva ha svelato alcuni retroscena che avvengono sul cast, precisando che non tutti gli attori sono capaci di lavorare con lui.

Produttore serissimo sul set: cosa sono costretti a fare gli attori de Il Paradiso delle Signore

La produzione è costantemente alla ricerca di attori che abbiano tanta, tantissima, voglia di lavorare perché si gira di continuo, dall’alba alla sera. Lavorare per Il Paradiso delle Signore non è facile perchè in una giornata è possibile che si girino addirittura otto puntate e bisogna imparare 25 pagine di copione. Quindi oltre ad avere tanta energia c’è bisogno anche di un ottima memoria. Un lavoro non da poco dato che in una serie normale si girano al massimo 5 episodi.

Carnacina ha fatto sapere che per trovare gli attori giusti tiene aperti i casting tutto l’anno, andando a cercare personaggi anche nei teatri o su altri set. Il motivo di tutto ciò è molto semplice: con dei ritmi così intensi e serrati viene inevitabilmente fuori la personalità. Se si è freddi, distaccati, ci si atteggia a fare la primadonna…

Curiosità del cast della soap

Come spesso hanno detto anche gli attori de Il Paradiso delle Signore tra tutti i protagonisti c’è un ottima sintonia e anche una bella amicizia, che li lega fuori dal set. Basti pensare a Enrica Pintore, fino a qualche tempo fa volto della capocommessa Clelia, che ha scelto come suo testimone di nozze Giorgio Lupano, alias il ragionier Luciano Cattaneo.

Oppure Emanuel Caserio e Chiara Russo, Salvatore e Maria, che si sono invece innamorati tra una scena e l’altra. Insomma, una bellissima squadra che da tanti anni tiene compagnia ai telespettatori italiani