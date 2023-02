Uomini e donne, ennesima stancata per la De Filippi: ex dama smaschera un cavaliere: “mente da anni”

Ennesimo colpo di scena a Uomini e donne. Protagonisti ancora una volta i cavalieri del trono over e in questo caso uno in particolare. In una recente intervista fatta a Fralof, a parlare è stata un ex volto del programma: Veronica Ursida.

Come in molti ricorderanno la giovane donna ha preso parte al programma diversi anni fa e ha conosciuto proprio il cavaliere napoletano. Tra di loro la storia non è finita nel migliore dei modi, anzi Incarnato più volte l’ha criticata di essere falsa e di avere una storia fuori. Alla fine lei dopo le tante accuse ha deciso di abbandonare il parterre.

Ex protagonista di Uomini e donne smaschera un cavaliere

Oggi Veronica Ursida, che è diventata ufficialmente ospite fisso nel programma di Massimo Giletti, si è voluta togliere qualche sassolino dalla scarpa. Parlando di quello che sta accadendo a Uomini e donne, l’ex dama ha lanciato varie frecciatine a diversi personaggi ndel format.

In primis ha detto la sua su Roberta Di Padua affermando che il voler corteggiare un ragazzo molto più giovane di lei è una mancanza di rispetto. Parliamo del giovane cheè venuto a conoscere Nicole la nuova tronista e che come abbiamo visto ieri le ha dato un due di picche.

Armando Incarnato mente!

Poi è passata ad Armando e nemmeno con lui è stata clemente. La Ursida ha ammesso che Incarnato è li solo per fare televisione, motivo per cui da anni non riesce a trovare la donna giusta. Non è interessato ad innamorarsi ma vuole fare solo spettacolo.

“Lui è lì per visibilità. Sono due anni che sta lì senza fare nulla e dare la colpa solo alle donne” ha spiegato, precisando poi come forse, almeno con lei, sia stato un pochino più coinvolto: “Forse con me si era messo un pochino più in gioco, ma l’iter era sempre lo stesso, dare la colpa alla donna”.