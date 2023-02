Per Oriana nessun provvedimento, al GF Vip è già tutto scritto: Martina Nasoni racconta la verità

Poche ore fa Marina Nasoni ed Antonella hanno parlato di quello che è accaduto la scorsa settimana al GF Vip. Oriana ha commesso un fatto gravissimo nella Casa e tutti si aspettavano un provvedimento serio nei sui riguardi.Parliamo dello sputo e dei gemiti di vomito nei confronti di Antonino, o meglio della foto che si è trovata in mano.

Un gesto ignobile che ha scatenato la furia del popolo della rete. D’altronde c’è da aggiungere che proprio Elenoire mesi prima è stata squalificata per lo stesso gesto nei confronti di Nikita. Insomma, perchè la Marzoli ha avuto un trattamento diverso? A svelarlo è Martina Nasoni.

Perchè per Oriana non arrivano provvedimenti? Parla Martina

Antonella parlando con Martina è ritornata su quello che è accaduto la scorsa settimana. La Fiordelisi ha precisato di non aver visto la scena di Oriana e dello sputo sulla foto ma che le è stato riferito tutto nei minimi dettagli. Una cosa alucinante l’ha definita la Vippona e non si capacita del perchè non sono stati presi provvedimenti.

Nella diretta di lunedì anche Alfonso Signorini ha parlato di quello che è successo ma non ha mandato in onda il video perchè troppo indecoroso. Insomma, la domanda è: perchè per Oriana nessun provvedimento se Elenoire mesi prima ha commesso lo stesso errore ed è stata squalificata suibito?

Oriana Marzoli: è lei la vera regina del reality?

A rispondere ci ha pensato Martina Nasoni. L’ ex fidanzata di Daniele è convinta che la venezuelana sia una grande giocatrice e protagonista di questo Grande Fratello Vip motivo per cui non può essere mandata via. “Se va via Oriana finisce il reality”, ha esclamato.

Un’affermazione forte e che lascia ben pensare. Questo significherebbe che Oriana è li per fare spettacolo e che tutto quello che fa non è assolutamente vero. Riflettendo, in effetti, è l’unica a tenere viva la casa, con dinamiche e scandali. Oltre a crearsi delle storie, la Marzoli sa sempre come far parlare di se, motivo per cui è molto votata dal pubblico.

Questo, inoltre, confermerebbe anche le parole dette da lei stessa qualche giorno fa ad Onestini. Sfogandosi in spagnolo dopo la litigata con Daniele ha urlato contro la produzione, affermando che per tutto quello che fa in casa, meriterebbe un cachet superiore a quello che prendono altri.