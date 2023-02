GF Vip anticipazioni 16 febbraio: cosa è successo tra Attilio e la moglie, Giaele spiazzata

Questa sera, giovedì 16 febbraio, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale con il GF Vip. In tale occasione vedremo che si scoprirà il nome del concorrente preferito tra quelli attualmente in nomination, ma non solo.

Tra gli eventi maggiormente degni di nota ci sarà anche una sorpresa inaspettata per Giaele De Donà. Dopo la lettera ricevuta da suo marito, la ragazza incontrerà una persona, di chi si tratterà? Novità interessanti anche per l’eliminato Attilio. Ecco cosa succederà.

Cosa accadrà stasera al GF Vip: incontro misterioso per Giaele

L’appuntamento con il GF Vip è fissato a questa sera, giovedì 16 febbraio. In tale occasione Alfonso Signorini informerà i concorrenti innanzitutto dell’esito del televoto. Attualmente ci sono in nomination quattro concorrenti, ovvero: Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli e Nikita Pelizon. I telespettatori sono chiamati a votare il preferito. La persona che otterrà più voti diventerà immune e avrà la possibilità di scegliere le sorti di un suo coinquilino.

Oltre che scoprire quale sarà questo risultato, però, saranno affrontate anche tante altre dinamiche decisamente degne di nota. Nella scorsa puntata del reality show, Giaele De Donà ha ricevuto una lettera da suo marito in cui l’uomo le diceva che stesse esagerando. Le sue parole sono state piuttosto forti, al punto da turbare parecchio l’animo della concorrente.

Anticipazioni 16 febbraio: i risvolti tra Attilio e Mimma

Dopo questo avvenimento, dunque, per Giaele De Donà ci saranno altre novità. Nel corso della puntata del 16 febbraio del GF Vip, infatti, vedremo che la giovane riceverà la visita di una persona inaspettata. Chi entrerà nella casa più spiata d’Italia per confrontarsi con la concorrente? Che si tratti proprio di suo marito o di qualche altra persona vicina a loro? Non resta che attendere per scoprirlo.

Riflettori puntati, poi, anche su Attilio Romita. L’ex concorrente è stato eliminato nella scorsa puntata ed è tornato a casa, ma quale casa? Ricordiamo che sua moglie Mimma gli comunicò di averlo lasciato e di non volere che tornasse più al di sotto del tetto coniugale. Per tale ragione, vedremo che cosa è successo al giornalista una volta terminata la sua esperienza all’interno del reality show. Per questo e molto altro non resta che sintonizzarsi su Canale 5 questa sera a partire dalle ore 21:40 circa.