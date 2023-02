Il Paradiso delle signore trama 20 febbraio: Gloria e Ezio in confusione, i segreti di Carlos

Nella puntata del 20 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gloria ed Ezio saranno davvero in confusione. i due non sapranno assolutamente come fare per tornare dalle loro famiglie e fare finta di nulla.

Intanto, alcuni segreti e retroscena sulla vita di Carlos verranno allo scoperto. Dopo la fallimentare esperienza legata all’evento Cuori Solitari, Gemma cercherà di spronare Clara, ma le cose prenderanno una piega inaspettata.

Risvolti inattesi per Gloria e Ezio al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 20 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Ezio tornerà dalla sua famiglia dopo la notte trascorsa in compagnia di Gloria. L’uomo sarà profondamente turbato e non saprà come comportarsi con la sua famiglia. La donna, nel frattempo, cercherà dal suo ex delle certezze che, tuttavia, tarderanno ad arrivare. Preso dallo sconforto, allora, Ezio deciderà di chiedere l’aiuto di una persona cara. A tal riguardo, si aprirà con Vittorio e gli racconterà tutto quello che gli è successo.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Elvira prenderà una decisione, ovvero, quella di prendere la patente di guida. Gemma, dal canto suo, proverà a spronare Clara ad interessarsi ad Alfredo. Il ragazzo, però, non avrà occhi che per Irene. Quest’ultima, però, non sembrerà molto intenzionata a ricambiare le sue attenzioni. Come andrà a finire dunque tra loro? Perico arriverà addirittura a chiedere consiglio alla nipote di Don Saverio su come conquistare la Cipriani.

Trama 20 febbraio: i segreti di Carlos, Marcello in pericolo

La carriera di Marcello, invece, potrebbe essere in serio pericolo. Umberto e Ferdinando saranno assolutamente decisi più che mai a non concedere al ragazzo la possibilità di diventare socio del circolo. A tal riguardo decideranno di sfruttare il fioraio Mattia Costa per riuscire a mettere a segno i loro diabolici piani. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 20 febbraio del Paradiso delle signore, vedremo che si sapranno delle verità anche su Carlos.

In particolar modo vedremo che Mario farà delle indagini sull’uomo e apprenderà delle notizie inaspettate. Roberto, dal canto suo, lo scoprirà. Come reagirà? Intanto, il padre di Stefania sarà profondamente tormentato dal tradimento a cui ha dato luogo. Se non vuole continuare a ferire Veronica, l’uomo dovrà prendere una drastica decisione in merito alla sua vita sentimentale. Cosa deciderà di fare? Lo scopriremo nelle prossime puntate.