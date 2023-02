Brutte notizie per The Ferragnez 2: sospese le riprese della seconda stagione, i motivi

Dopo aver annunciato di una possibile separazione tra Chiara Ferragni e Fedez, adesso è arrivata un’altra brutta notizia che riguarda i due protagonisti. Nello specifico, infatti, fonti vicine ai due ragazzi hanno rivelato che sono state sospese le riprese della stagione numero 2 di The Ferragnez.

Essa è la serie incentrata sulla vita privata id Chiara e Federico. La prima stagione era stata un grandissimo successo e tutti i fan sono accorsi per non vedere cosa si nasconde dietro quello schermo che gli influencer sono soliti utilizzare per raccontare la loro vita. Ad ogni modo, vediamo che cosa è successo,

Chiara Ferragni e Fedez spiazzano: sospese riprese di The Ferragnez 2

Brutte notizie in arrivo per quanto riguarda The Ferragnez 2 in quanto le riprese sono state sospese. I due protagonisti del progetto, Chiara e Fedez, pare abbiano chiesto a coloro che lavorano alla produzione di tale serie una pausa. In questo periodo, infatti, si sarebbero dovute registrare le ultime puntate di questa iniziativa, la quale dovrebbe essere lanciata nel prossimo maggio 2023.

Ad ogni modo, a causa di questo inaspettato dietrofront richiesto da parte dei due protagonisti, pare che il tutto sarà necessariamente costretto a slittare. Si vocifera, infatti, che la seconda stagione di The Ferragnez sarà online a partire da settembre. Ad ogni modo, la cosa che il pubblico si sta chiedendo è, ovviamente, quali siano i motivi celati dietro questa inaspettata decisione. Che c’entri la presunta crisi che i due stanno affrontando?

I motivi di questa decisione: le ipotesi del web

Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di sospendere le riprese di The Ferragnez 2. Al momento pare che la sospensione sia solamente di una settimana, ma non è escluso affatto che i tempi potrebbero allungarsi. I diretti interessati non hanno proferito parola a riguardo, non spiegando, di conseguenza, le motivazioni celate dietro questa decisione. La maggior parte dei fan, però, non possono fare a meno di credere che la causa sia da ricondursi a quello che stanno vivendo i coniugi in questo periodo.

I due, infatti, sembrerebbero essere in crisi. Si è addirittura parlato di un incontro presso un avvocato che si occupa di separazioni. In ogni caso, per il momento non c’è alcuna conferma che i due eventi siano correlati tra loro. Chiara e Fedez potrebbero anche deciso di prendersi una pausa dalle riprese a causa degli altri impegni lavorativi che hanno. Non resta che attendere, dunque, per vedere come andrà a finire.