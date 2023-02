Il Paradiso delle signore spoiler 21 febbraio: guai per Marcello, Gloria si sfoga

Gli spoiler della puntata del 21 febbraio del Paradiso delle signore rivelano che Gloria sarà davvero confusa e pensierosa a causa di quello che è accaduto con Ezio. La donna non riuscirà a tenersi tutto per sé, pertanto, si sfogherà con una persona.

Intanto le cose per Marcello cominceranno a mettersi male. il commendatore e Ferdinando, infatti, sono sempre più decisi a consumare la loro vendetta. Umberto, chiaramente, sarà mosso anche dal desiderio di farla pagare ad Adelaide.

Gloria ha uno sfogo al Paradiso delle signore

Nella puntata del 21 febbraio del Paradiso delle signore vedremo che Gloria avrà uno sfogo. La donna non riuscirà a stare tranquilla dopo quello che è accaduto con Ezio. Quest’ultimo sarà molto pensieroso e, al contempo, cauto in modo da non lasciarsi sfuggire nulla su quanto accaduto. La donna, invece, assumerà un atteggiamento del tutto differente. Lei, infatti, ha come obiettivo principale quello di venire allo scoperto e ricevere da Ezio una dimostrazione di quello che prova per lei.

Ad ogni modo, prendere una decisione simile costerà molto caro ad Ezio, pertanto, l’uomo sarà estremamente cauto nel valutare come agire. Intanto, Gloria non riuscirà più a tenersi tutto dentro, per tale ragione deciderà di aprirsi con un suo caro amico, ovvero, Armando. Quest’ultimo ascolterà con attenzione quello che la donna gli racconterà e non potrà fare a meno di provare a darle dei consigli.

Spoiler 21 febbraio: Marcello nei guai, Roberto preoccupato

Intanto, nella puntata del 21 febbraio del Paradiso delle signore vedremo anche che Umberto e Ferdinando inizieranno a smuovere le prime cose in modo da riuscire ad incastrare Marcello. Il loro piano prevede che Mattia venga incastrato e, di conseguenza, anche Barbieri verrebbe messo fuori gioco. Intanto, però, il ragazzo sarà ignaro di tutto ciò e continuerà a fantasticare con Adelaide dei progetti futuri.

La vicinanza tra i due non farà altro che fomentare ulteriormente il desiderio di vendetta di Umberto. Riuscirà nel suo intento in commendatore p ci sarà qualche impedimento? Roberto, nel frattempo, verrà a conoscenza di informazioni davvero poco rassicuranti che riguardano Carlos. Per tale motivo, il ragazzo deciderà subito di parlarne con Gemma. La giovane, però, non sembrerà affatto preoccupata o spaventata da quello che ha appreso. Proprio per questo motivo deciderà di uscire comunque insieme a Carlos. Come andrà a finire?