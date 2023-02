Uomini e donne oggi: un cavaliere si dichiara a Tina, Carola “smascherata” da Gianni

Una nuova puntata di Uomini e donne è appena terminata su Canale 5. Per chi si è perso la puntata ecco cosa è successo nei dettagli. Come sempre tanti colpi di scena sia per quanto riguarda il trono classico che over.

Maria presenta un nuovo cavaliere Ivan. Quest’ultimo dopo aver ammesso di essere uscito con Paola e Desdemona dichiara di essere interessato a conoscere Tina Cipollari che in totale imbarazzo resta senza parole. Intanto, Carola ritorna in studio e viene attaccata da tutti

Uomini e donne oggi: Ivan si dichiara a Tina

Nella puntata di Uomini e donne largo spazio è stato dedicato al trono classico. Prima di passare a Federico Maria ha presentato Ivan, però un nuovo cavaliere. L’uomo originario della Svizzera sta conoscendo Paola e Desdemona ha anche ammesso di avere un forte interesse per Tina Cipollari.

Il 48enne sarebbe disposto a corteggiarla e a conoscerla. L’opinionista davanti a tale dichiarazione si è detta in forte imbarazzo ma molto contenta per gli apprezzamenti che gli ha fatto il cavaliere.

Carola ritorna ma viene attaccata da tutti

Nella puntata odierna largo spazio anche a Federico. Il giovane è andato a riprendere Carola in albergo. I due hanno avuto una lunga discussione e Carola non è sembrata però intenzionata a tornare. La ragazza si è detta delusa dal comportamento di Nicotera e ha anche spiegato di essere stanca.

Alla fine si è presentata in studio e li hanno continuato a discutere per quasi tutta la puntata. Alla fine, la giovane è stata criticata, non solo da Gianni Sperti ma anche dagli altri presenti. Insomma, nessuno crede più alla sua buona fede nel programma.

Uomini e donne anticipazioni: Riccardo volta pagina, segnalazione su Armando

Dopo aver chiuso con Gloria e dopo che quest’ultima ha lasciato il programma, Riccardo Guarnieri ha deciso di rimettersi in gioco. Il tarantino, infatti, non ha perso tempo e ha iniziato una frequentazione con Michela, nuovo volto del programma. La dama però avrà anche un duro scontro con Armando Incarnato, il quale aveva sentito poco prima di intraprendere la conoscenza con Guarnieri.

E proprio su Armando che è caduta di nuovo l’attenzione. Gianni lo ha criticato di stare sempre in mezzo alle altre coppie e di non costruire mai nulla di serio. Inoltre, proprio come per Alessandro, anche per lui è arrivata una segnalazione. Pare che il bel napoletano frequenti donne al di fuori del programma, qualcuno lo ha visto in dolce compagnia in un locale.