Uomini e Donne spoiler 17 febbraio: Lavinia spegne telecamere con Alessio, Armando crea caos

Nella puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne assisteremo al continuo della puntata andata in onda ieri. In particolare, dunque, vedremo che cosa è successo tra Federico e Carola. I due continueranno a confrontarsi in studio, ma ad un certo punto ci sarà un colpo di scena.

Al trono over, invece, vedremo che sarà chiamato al centro dell’attenzione Riccardo. Il cavaliere ha deciso di uscire con una nuova dama, ma in men che non si dica scoppierà il caos per colpa di Armando Incarnato.

Decisione inattesa di Lavinia a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne rivelano che Federico e Carola continueranno a discutere. La ragazza, messa alle strette, arriverà a confessare al tronista quelli che sono i suoi reali sentimenti per lui. I presenti in studio, però, continueranno a mettere in discussione le sue parole. Perfino Maria De Filippi non sembrerà molto intenzionata a crederle. Ad ogni modo, ad un certo punto Federico deciderà di ballare con Carola, anche se tutti le vanno contro.

Alice uscirà dallo studio in preda ad un attacco di panico. Dopo aver ballato con l’altra corteggiatrice, Federico la seguirà per parlarle. Poi si passerà al trono di Lavinia. La ragazza uscirà con Alessio Corvino e nell’esterna vedremo che chiederà di spegnere le telecamere per affrontare un tema per lei molto delicato. Anche con Alessio Campoli le cose andranno molto bene.

Spoiler 17 febbraio: liti accese al tron over

Nella puntata del 17 febbraio di Uomini e Donne vedremo che Lavinia sarà finalmente felice di come si stanno comportando i suoi corteggiatori. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, la ragazza si lascerà andare ad un bacio molto passionale con Alessio Campoli. Questo, chiaramente, non farà molto piacere all’altro ragazzo che, tuttavia, deciderà di non demordere.

Al trono over, invece, sarà chiamato nuovamente al centro dell’attenzione Riccardo Guarnieri. Dopo l’uscita di scena di Gloria e la lite furiosa con Ida, il cavaliere si dedicherà ad una nuova dama, ovvero, Michela. La loro conoscenza sarà agli albori, tuttavia, il clima sarà presto infuocato da Armando Incarnato. L’uomo, infatti, dirà di aver sentito la donna per un po’ di tempo, ma poi lei è sparita. Nel giro di poco tempo, poi, la situazione degenererà e i due protagonisti cominceranno a discutere animatamente.