GF Vip, anticipazioni stasera 16 febbraio: sorpresa per Daniele e Giaele, provvedimento per Oriana, Donnalisi a un bivio

Una nuova puntata attende gli amanti del Grande Fratello Vip. Questa sera su Canale 5 Alfonso Signorini assieme a tutta la sua troupe andrà in onda con un nuovo scoppiettante appuntamento.

Ma cosa ci attende? Le anticipazioni ci fanno sapere che Giaele Daniele riceveranno una sorpresa ben gradita. I Donnalisi, avranno l’ennesimo confronto dopo l’ultimo litigio dei giorni scorsi. Inoltre, potrebbe arrivare anche il tanto richiesto provvedimento per Oriana.

Antonella ed Edoardo l’ennesimo faccia a faccia, provvedimenti per Oriana

Le anticipazioni del GF Vip ci fanno sapere che questa sera Antonella ed Edoardo avranno l’ennesimo confronto. I due piccioncini hanno trascorso San Valentino da separati anche se in queste ore Donnamaria si è avvicinato alla Fiordelisi chiedendole scusa per il modo in cui l’ha trattata. In Casa però nessuno sembra più credere ai due, infatti sia Antonino, che Andrea e Davide si sono stancati dei loro piagnistei.

Un’altra grande protagonista del Gf Vip 7 è sicuramente Oriana Marzoli. Il suo carattere esuberante e fumantino non lascia spazio a vie di mezzo. Tutti, o quasi la amano ma spesso le sue uscite sono considerate davvero fuori luogo. Ad indignare in questi giorni lo sputo sulla fotografia di Antonino, ma il presunto rapporto intimo che ha avuto Daniele. Dal web in tanti chiedono provvedimenti e questa Alfonso potrebbe prendere una decisione drastica.

In arrivo due sorprese per due gieffini

Le anticipazioni del GF Vip ci fanno sapere che arriveranno due sorprese per Giaele De Donà e Daniele. La prima incontrerà il padre. Per Daniele Dal Moro, invece, succederà qualcosa di inaspettato, su cui però aleggia il mistero. Bisognerà aspettare la puntata di questa sera.

Sono quattro i vipponi in nomination per la puntata di stasera del Gf Vip: Antonella Fiordelisi, Oriana Marzoli, Nikita Pelizon e Antonino Spinalbese. Al pubblico da casa la scelta di chi salvare: il più votato sarà infatti immune dalle nomination di stasera. Oggi, dunque, non sono previste eliminazioni.