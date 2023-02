GF Vip, Dopo lo sputo Oriana ne combina un’altra prima della diretta: l’eliminazione è assicurata!

Il comportamento di Oriana Marzoli non piace a tutti e questo ormai si è capito da settimane. Nei giorni scorsi, la Vippona si è resa protagonista di un fatto davvero grave che ha indignato la rete. Nel dettaglio la venezuelana ha preso una foto di Antonino, l’ha strappata e ci ha sputato sopra più volte.

Un comportamento indegno che ha scatenato l’ira del web. Infatti, dopo l’accaduto a prendere la parola è stato anche Alfonso Signorini che ha invitato la concorrente a cambiare atteggiamento. Ma non solo, il conduttore si è detto offeso per quello che ha visto e soprattutto disgustato. A quanto pare, però la lezione di lunedì sera non è servita ad Oriana dato che poco fa ne ha combinato un’altra delle sue.

Oriana Marzoli ne combina un’altra: arrivano provvedimenti?

Spesso la venezuelana usa termini poco carini nei confronti degli altri utilizzando anche parole davvero offensive. Ha un carattere duro e frizzantino, motivo per cui non piace a tutti. Nel daytime di oggi gli autori hanno mostrato le critiche dei frequentatori del cortiletto nei confronti di Nikita e Antonella. Non solo: ieri sera, durane l’aperitivo Oriana le ha definite con una parola spagnola molto volgare che non è sfuggita ai telespettatori.

Nella scorsa puntata, Alfonso Signorini ha ripreso la concorrente venezuelana per avere sputato e rotto la foto del suo nemico Antonino Spinalbese. Ha anche detto una parolaccia mentre discuteva con Martina Nasoni che ha irritato il conduttore. Gli autori le hanno fatto un semplice richiamo verbale, senza andare oltre.

Anticipazioni GF Vip: Provvedimento in arrivo per Oriana?

Nikita, nella sua nomination, ha sottolineato i comportamenti scorretti che la venezuelana continua a tenere. I più gravi: parlare in spagnolo, senza microfono, eludere le telecamere. e l’uso delle parolacce. Ieri sera però la venezuelana ne ha combinato un’altra, ha afferrato l’amico del cuore Onestini e, parlando delle donne che reputa antipatiche, ossìa Antonella e Nikita, le ha definite in spagnolo “soplapollas“.

I telespettatori non hanno perso occasione nel tradurre quello che aveva appena detto e quello che è uscito fuori è una parola davvero volgare. “Succhia…”. Insomma, dopo questo, un provvedimento deve essere per forza preso.