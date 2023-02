Edoardo Donnamaria nega di essere fluido al GF Vip, ma un video lo incastra: bufera sul web

Durante la puntata di ieri del GF Vip c’è stato un blocco alquanto discusso che ha riguardato Edoardo Donnamaria. Al centro dell’attenzione c’erano i suoi disguidi con Antonella Fiordelisi e l’avvicinamento ad Alberto De Pisis.

Quest’ultimo non ha mai negato di provare un interesse per il coinquilino, mentre Edoardo ha negato fermamente di essere “fluido”. Questo ha scatenato una vera e propria bufera sul web in quanto sono apparse delle clip che lasciano trapelare una versione totalmente differente.

Edoardo fa un passo indietro su Alberto al GF Vip, ma qualcosa non torna

Edoardo Donnamaria ha negato di essere attratto anche dagli uomini nel corso della puntata di ieri del GF Vip. Il concorrente ha discusso duramente con Antonella in questi giorni e i due hanno trascorso anche la giornata di San Valentino separati. Purtroppo hanno dei caratteri a tratti incompatibili che li spingono ad amarsi ma, al contempo, a farsi una guerra spietata.

Ebbene, proprio durante questi giorni così difficili, Edoardo è sembrato molto vicino ad Alberto. Durante la diretta di ieri, infatti, sono andati in onda dei filmati in cui due sono intenti a scambiarsi delle attenzioni e delle tenerezze. Alfonso Signorini, allora, ha chiesto ad Edoardo cosa provi a riguardo. Donnamaria ha smentito categoricamente di provare attrazione nei confronti degli uomini.

Un video incastra Donnamaria: web indignato

Nel corso del dibattito, il concorrente ci ha tenuto a chiarire che non ci sia nulla di male nell’amare persone per proprio stesso sesso, tuttavia, questo non è il suo caso. Alfonso, allora, ha detto al ragazzo di ricordare che, qualche tempo fa, lui avesse ammesso di essere “fluido”. Dinanzi queste parole, Edoardo ha smentito categoricamente ed ha accusato il conduttore di sbagliarsi.

La verità, però, non sembra essere questa. L’influencer Amedeo Venza ha pubblicato tra le sue IG Stories proprio il video in cui Edoardo diceva a Luca Onestini che, una volta usciti dal programma, una “ripassatina in padella” l’avrebbe data ad Alberto. A quel punto Luca gli chiese anche se avesse mai avuto esperienze con uomini, ma Edoardo disse che non fosse ancora mai accaduto. Il popolo del web, dunque, è rimasto profondamente indignato dal tentativo di Donnamaria di “insabbiare” la faccenda negando quanto detto un po’ di tempo fa. Per quale motivo l’ha fatto? Forse se ne vergogna?