Sonia Bruganelli, sapete quanto costa quell’abito semplicissimo indossato ieri sera al GF Vip? Da non credere…

Chi ha seguito il Grande Fratello Vip ieri sera avrà notato sicuramente Sonia Bruganelli e quel suo abito rosso. La moglie di Paolo Bonolis ha scelto di presentarsi con un semplice vestito dal colore sgargiante ma ovviamente non proprio alla portata di tutti. Siete curiosi di sapere quanto costa?

Sonia Bruganelli, quanto costa l’abito rosso indossato ieri sera al GFVip?

Sonia Bruganelli con i suoi abiti, le sue scarpe, ma anche cappelli e borse sa sempre come stupire. Ama il lusso sfrenato e su questo oltre a mostrarlo lo ha dichiarato più volte apertamente. Purtroppo, non ci si può dare nessuna colpa, anche perchè la Bruganelli diversamente da quello che in tanti credono è una grande lavoratrice. Ieri sera per la 34ima puntata del GF Vip ha scelto un look semplice, ma nello stesso tempo particolare.

L’opinionista ha indossato un abito rosso firmato Valentino. Volete sapere il prezzo? Il vestito ha un valore sopra i 2 mila euro. Dando uno sguardo all’abito è possibile notare due tasche a filetto laterali sull’abito, che sono caratterizzate dal logo metallico dorato.

A novembre, ad esempio, aveva suscitato non poche critiche l’abito Missoni che aveva indossato in una delle passate puntate del reality show. Precisamente si tratta del Miniabito Vgold, che è disponibile online, anche sul sito ufficiale del celebre brand Valentino. Al vestito rosso, Bruganelli ha abbinato un paio di orecchini dorati e ha optato per i capelli legati.

Le critiche all’opinionista

Spesso, come detto in precedenza, Sonia viene molto criticata sui social per il suo lusso e per i suoi acquisti pazzi. Di recente anche Edoardo Donnamaria si è scagliato contro l’opinionista, affermando che il suo successo è dovuto solo grazie a suo marito Paolo.

Nessuno sa che Sonia cura un’agenzia molto importante di casting per ragazzi dello spettacolo, che cura da sola. Inoltre, cura anche una rubrica su un canale in straming. Insomma, la Bruganelli non ha nulla da invidiare a nessuno ed è proprio grazie al suo lavoro che riesce a togliersi qualche piccolo sfizio, seppur lussuoso.