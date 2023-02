Luca Onestini querela Ivana Mrazova? Cosa è successo dopo la puntata del GF Vip

Il rapporto tra Luca Onestini e Ivana Mrazova è giunto al termine da oltre un anno, ma alla luce di quanto accaduto a seguito del loro incontro al GF Vip, pare che le cose tra i due si stiano ulteriormente complicando. Invece di trovare un punto d’incontro, così come sembrava in un primo momento, i due non stanno facendo altro che rivangare il passato.

Durante la puntata di ieri del GF Vip, infatti, la donna ha rivelato quelle che sono state le vere motivazioni che l’hanno spinta a desiderare di interrompere la storia con il suo compagno. Le parole da lei adoperate, però, non sono piaciute a Luca, il quale ha minacciato di denunciarla. Lo farà davvero? Ecco cosa è successo.

I veri motivi della rottura tra Ivana e Luca

Ieri sera Alfonso Signorini ha chiamato Oriana Marzova in disparte per parlare dei motivi che hanno generato la fine del rapporto con Luca Onestini. Ebbene, la donna ha detto di aver deciso di lasciare il suo compagno durante il periodo della pandemia. Quello per lei fu un momento difficilissimo in quanto suo padre venne a mancare e sua nonna si ammalò. lei, inoltre, era bloccata in Repubblica Ceca e non poteva tornare in Italia per incontrare Luca e avere sostegno da lui.

Ebbene, proprio durante quel periodo, la Mrazova notò una certa freddezza da parte di Onestini, al punto da sentirsi molto trascurata. Ebbene, dopo poco tempo, decise di chiudere la loro relazione. Luca non fece granché per riuscire a recuperare il rapporto, così le cose finirono in maniera definitiva. Dopo aver fatto queste confessioni, però, Luca ha dato di matto. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Onestini denuncia la Mrazova? Cosa è successo dopo la diretta del GF Vip

Luca Onestini, infatti, una volta ascoltate le dichiarazioni di Ivana Mrazova, è apparso piuttosto nervoso e infastidito. Il ragazzo ha detto che, dopo la puntata, parlerà con gli autori e chiederà loro di prendere visione dei filmati in cui Ivana ha parlato di lui in tutto questo periodo. Nel caso in cui dovesse notare qualcosa che non gli piace o che non è affine alla realtà, non esiterà a sporgere denuncia contro la donna.

Insomma, un epilogo davvero triste e inaspettato quello tra i due. Ad ogni modo, Cosa è accaduto dopo la puntata? I concorrenti erano molto scossi per quanto accaduto e hanno cominciato a confrontarsi su alcune faccende. In merito a Luca, pare che il ragazzo si sia recato in confessionale ed abbia manifestato le sue richieste agli autori. Adesso non resta che attendere per scoprire che decisione prenderà.