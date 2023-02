Nikita e Antonella sbottano contro il pubblico dopo il GF Vip: i duri sfoghi (VIDEO)

L’esito del televoto di ieri al GF Vip è stato alquanto inatteso e deludente per Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Nessuna delle due, infatti, è stata scelta come preferita. Per contro, invece, il pubblico sta apprezzando Oriana, che ha avuto questo titolo.

Ebbene, il giudizio dei telespettatori ha deluso parecchio le due ragazze che, infatti, subito dopo la puntata, non hanno esitato a sfogarsi contro il pubblico. Vediamo nel dettaglio che cosa hanno detto.

GF Vip: lo sfogo post puntata di Antonella per l’esito del televoto

Il pubblico del GF Vip ha deciso di decretare come preferita Oriana Marzoli, invece che Antonella Fiordelisi o Nikita Pelizon. Le due ragazze, dunque, sono state colpite da questo smacco e non hanno potuto fare a meno di palesare tutto il loro dissenso a riguardo. La napoletana ha esordito dicendo di essere molto delusa per non essere stata capita dai telespettatori. Secondo il suo punto di vista, all’interno odi un contesto quale il GF Vip, sono solite andare avanti le persone false, invece, che quelle oneste e sincere come lei.

Antonella ha accusato i telespettatori del reality show di preferire la volgarità e i comportamenti ambigui e troppo trash, di cui sarebbe solita rendersi protagonista la Marzoli. Per contro, invece, animi puri e sinceri come il suo e quello della Pelizon verrebbero penalizzati. Queste parole, chiaramente, non hanno fatto piacere agli spettatori. In molti, infatti, si sono scagliati contro la ragazza esortandola a riflettere invece su quanto accaduto.

Anche Nikita delusa dal pubblico: i duri attacchi del web

Successivamente, anche Nikita ha avuto uno sfogo. La Pelizon ha detto di non essersi mai trovata nella posizione di doversi difendere. Di solito, infatti, quando una persona le ha detto in passato di non apprezzarla, lei si è girata dall’altra parte senza dare importanza. In questo contesto, invece, è impossibile ignorare l’opinione pubblica. La giovane, poi, ha anche ammesso di essere molto demotivata. Adesso, infatti, non solo non ha l’appoggio all’interno della casa, ma sta venendo a mancare anche quello al di fuori.

Antonella e Nikita, dunque, sono rimaste molto scoraggiate dalla preferenza espressa dal pubblico del GF Vip. Diverse persone, però, si sono riversate sui social ed hanno invitato le due ragazze a farsi un esame di coscienza. Invece di puntare il dito contro gli spettatori, sarebbe opportuno per loro capire quali siano stati i motivi che hanno spinto il pubblico a cambiare idea su di loro. (Clicca qui per il video)