Oroscopo 19 febbraio 2023, classifica: Vergine sul filo del rasoio, Pesci incerti

Secondo l’oroscopo del 19 febbraio, gli Scorpione stanno fantasticando un po’ troppo. I Bilancia, invece, devono essere più coraggiosi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Leone. Ottimo momento per quanto riguarda le nuove conoscenze. Se state pensando di iniziare una nuova attività, non esitate e gettatevi a capofitto nelle nuove esperienze. Nella vita bisogna osare.

2 Capricorno. L’Oroscopo del 19 febbraio vi invita ad approfittare di questo momento di positività per sfoderare le vostre armi migliori in amore. Nel lavoro, invece, ci vuole attenzione e vedrete che sarete premiati.

3 Sagittario. Le amicizie potrebbero vacillare un po’ in questo periodo, ma nulla che non possa recuperarsi con del sano dialogo. Ottimo momento per il lavoro e per la sfera finanziaria.

4 Cancro. Novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. I troppi impegni che avete vi stanno distogliendo un po’ da quelli che sono i vostri interessi e hobby. Ridimensionate il tutto.

5 Acquario. Giornata molto produttiva sul lavoro. In famiglia, invece, è importante saper apprezzare i piccoli gesti e le piccole attenzioni. Non c’è bisogno di fare granché per essere felici.

6 Scorpione. State fantasticando un po’ troppo con la mente, è il caso di scendere anche un po’ con i piedi per terra. Puntare in alto è fondamentale, tuttavia, non bisogna mai perdere aderenza con la realtà.

Previsioni astrali 19 febbraio ultimi sei segni

7 Ariete. Non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Sia in amore sia nel lavoro è importante essere oculati e non prendere decisioni troppo frettolosamente. Ci sono cambiamenti in arrivo per l’amore.

8 Toro. Allargate i vostri orizzonti e cercate di mettere a segno un colpo preciso che possa permettervi di emergere in ambito professionale. Ci sono molte sfide da superare, ma voi siete dei guerrieri nati.

9 Gemelli. Ricordate che il conto la vita lo porta sempre. Cercate di prestare attenzione a non ferire una persona cara con il vostro atteggiamento. L’Oroscopo del 19 febbraio vi invita ad essere un po’ più indulgenti.

10 Vergine. In questo periodo vi sentite come sul filo del rasoio, sul ciglio di un baratro e non sapete come muovervi per non creare danni. Ebbene, cercate di essere pazienti e di non compiere scelte azzardate, arriveranno tempi migliori.

11 Pesci. Se siete incerti su una decisione da prendere, forse è il caso di essere un po’ più istintivi. Talvolta a rimuginare troppo sulle cose si finisce per prendere le decisioni sbagliate, quindi, siate cauti.

12 Bilancia. Ci vuole coraggio per inseguire i propri sogni e per mettersi in gioco. Voi non siete persone molto temerarie, tuttavia, è importante che mettiate da parte le paure e vi prepariate ad affrontare al meglio le sfide che la vita vi presenta.