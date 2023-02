Scatta la protesta contro Alfonso Signorini al GF Vip: spettatori stufi dei suoi teatrini. “Mandatelo a casa”

Appena terminata la 34ima puntata del Grande Fratello Vip sono subito scattate polemiche e cirtiche per Alfonso Signorini. Il pubblico non ha gradito affatto alcune ship che ha messo in atto nella Casa, e questa volta nessuno pare voglia perdonarlo.

Dopo aver chiesto a Martina Nasoni di rientrare in casa per mettere in crisi il rapporto tra Oriana e Daniele, questa volta si è “accanito” sull’orientamento sessuale di Donnamaria. Tutto è partito da alcuni sguardi che Edoardo avrebbe fatto ad Andrea e anche da un maggio ai piedi da parte del giovane al fidanzato di Antonella.

A far scattare dei dubbi alla Fiordelisi anche delle confidenze fatte da Nikita, che avrebbe notato strani atteggiamenti tra i due ragazzi. Insomma, ieri sera in puntata, Alfonso ha mandato in onda queste clip cercando di vederci chiaro sulla situazione.

Alfonso Signorini nel mirino dei telespettatori del GF Vip

Edoardo Donnamaria guardando cosa si dicevano Antonella e Nikita è rimasto davvero senza parole. Il giovane non si spiega come si possa credere a qualcosa del genere dato che fin dal primo giorno si è subito avvicinato ad Antonella.

Le sue parole, però non sono bastate dato che Alfonso più volte ha sottolineato che in quel massaggio ai piedi che si è fatto fare da Andrea ci ha visto malizia. Inoltre, anche quando era sotto la doccia, lo sguardo dell’ex volto di Forum lasciava intendere ben altro.

Insinuazioni quelle di Signorini che non sono piaciute al pubblico da Casa. Perchè accanirsi così su un ragazzo che tra l’altro è innamorato perso di Antonella? Perchè insistere su un qualcosa che è evidente a tutti che non esiste?

Intanto Signorini confermato per la prossima edizione del GF Vip

Sono tanti i telespettatori che in queste ore si sono scagliati contro Alfonso Signorini. Il conduttore televisivo, infatti, non sembra più convincere come un tempo. Le sue dinamiche che cerca di creare nella Casa del GF Vip non piacciono, anzi per molti sono davvero ridicole. Intanto, però, il conduttore è stato confermato anche alla conduzione per il prossimo anno.