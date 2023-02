Barbara D’urso pronta a tornare in prima serata: cosa bolle in pentola?

Ormai possiamo dire che l’era D’Ursiana è terminata da alcuni anni. Barbara D’Urso infatti non sembra più convincere come ai vecchi tempi e a confermarlo proprio le trasmissione che le sono state tolte dal 2020 ad oggi

Pochi sanno però che a San Valentino ha debuttato a teatro con lo spettacolo “Taxi a due Piazze”, andando sempre in onda dal lunedì al venerdì con Pomeriggio Cinque. Stando agli ultimi aggiornamenti ben presto potrebbe tornare in prima serata.

Novità in arrivo per Barbara D’Urso

A lanciare l’ indiscrezione, è stata la stessa Barbara D’Urso, sulle pagine del settimanale Oggi, dove sull’ultimo numero ha rivelato:“Con me può succedere di tutto. Ci saranno sicuramente delle prime serate in televisione”. Barbara potrebbe essere protagonista di una nuova fiction o molto probabilmente, sarà al timone di un nuovo format in prime time dopo Live non è la D’Urso andato in onda fino a marzo del 2021.

Come in molti sapranno, la conduttrice sarebbe dovuta andare in onda anche con L Pupa e il secchione. A tal proposito, Barbara ha voluto precisare che quando è stata lei al timone del reality, ha riscosso un grande successo, con uno share superiore anche al 10%. Anche lo spettacolo teatrale di cui è attualmente protagonista ha registrato il sold out e di questo non può far altro che esserne contenta.

La conduttrice di Pomeriggio 5 pronta a tornare in prima serata

Nonostante Barbara ha superato la soglia dei sessant’anni, la conduttrice non ha nascosto l’amore che ha verso il suo lavoro e l’energia che possiede nel farlo. La D’Urso è davvero una donna instancabile e lo dimostrano proprio i vari impegni che ha.

La voglia di vivere, e la voglia di crescere ancora non si ferma e il suo desiderio è quello di lavorare ancora per molti anni. Ha tanti progetti Carmelita anche per il prossimo anno. Motivo per cui non si preclude un ritorno in prima serata. Al momento qualcosa bolle in pentola ma per adesso è tutto top secret.