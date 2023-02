Uomini e donne anticipazioni: Federico pronto a scegliere, parlano Carola e Alice

Federico Nicotera è pronto a scegliere. Molto probabilmente nelle prossime registrazioni che si terranno questo week end il tronista porterà a casa la donna della sua vita. Ma chi preferirà tra Alice e Carola? Le due corteggiatrici proprio pochi giorni fa si sono lasciate andare ad una lunga intervista al magazine ufficiale del programma e per la prima volta hanno aperto il proprio cuore, senza timore.

Uomini e donne: Alice si racconta al magazine ufficiale di Ued

Alice nella lunga intervista al settimanale di Uomini e donne, ha parlato di uno dei momenti più significativi della sua vita. La Brasciani ha raccontato che la sua esistenza è cambiata nel momento in cui ha scoperto di essere dislessica.

La mora corteggiatrice ricorda che aveva circa 10 anni e che con sua mamma non riusciva a capire il motivo per cui a scuola si bloccava. Non riusciva a esporsi in modo corretto, sebbene studiasse tantissimo e si applicasse. Ma ecco che Alice ha scoperto che dietro questa sua problematica c’è molto altro.

Tutto è cambiato proprio nel momento in cui le è stato diagnosticato il dissturbo, infatti, cambiando sia metodo di studio che di approccio a quest’ultimo la sua vita è totalmente cambiata. Oggi si accetta per come è e finalmente non si sente sbagliata. Parlando del suo percorso a Ued ha ammesso che l’ha aiutata molto e non vede l’ora di essere lei la scelta di Federico.

Il passato di Carola: sarà lei la scelta di Federico?

Carola, invece, ha sempre dichiarato di non voler parlare della sua vita privata davanti alle telecamere. Infatti, non ha mai svelato dettagli particolari sulla sua famiglia o sul suo passato. Carola ricorda di essere maturata nell’estate del 2018, quando aveva 16 anni, quasi 17. La corteggiatrice è andata a lavorare in un villaggio turistico, precisamente nei mini-club e baby-club.

Stando a contatto con i bambini e conoscendo persone adulte, ha subito capito l’importanza del lavoro e del crescere in fretta. Ad oggi si sente una persona responsabile e matura e non vede l’ora anche lei di poter tornare a casa abbracciata al tronista. Sarà lei la scelta? Per ora non ci resta che attendere.