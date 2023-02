Flavia Vento ai provini per L’Isola dei Famosi: gli autori reagiscono male, lei in lacrime

I provini per l’Isola die Famosi sono aperti e pare che ai casting si sia presentata un volto noto nei reality show, ovvero, Flavia Vento. La donna, infatti, pare abbia deciso di candidarsi per l’ennesima volta ad un programma del genere, consapevole del fatto che non riesce a durare più di qualche giorno nei reality.

La reazione degli autori della trasmissione, dunque, sarebbe stata alquanto “spietata”, al punto da generare una reazione inattesa nella donna. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Flavia Vento scartata dagli autori dell’Isola dei Famosi

Se c’è una cosa per cui è famosa Flavia Vento è la sua scarsa propensione a restare nei reality show e, malgrado questo, la showgirl ha deciso di candidarsi per l’Isola dei Famosi. In questa circostanza, però, la protagonista pare si sia presentata in compagnia di sua sorella, con lo scopo di prendere parte insieme al programma. Probabilmente con un appoggio simile la donna credeva che sarebbe durata più a lungo nel programma?

Non si sa, ad ogni modo, pare che gli autori abbiano preso la loro decisione. Sembra, infatti, che gli addetti ai casting della trasmissione condotta da Ilary Blasi abbiano deciso di non accogliere la richiesta di Flavia Vento di partecipare. La donna sarebbe stata respinta in maniera ferrea e categorica. Sembra assurdo continuare a darle spazio dato che ha abbandonato tutti i reality a cui ha partecipato dopo pochissimi giorni dal suo ingresso, e ne sono tanti.

La showgirl reagisce male: cosa è successo

Se Flavia Vento non è riuscita a restare più di 24 ore all’interno del GF Vip, come potrebbe resistere in un reality quale l’Isola dei Famosi, che peraltro ha già abbandonato in passato? Gli autori, dunque, consapevoli di tutto ciò, hanno deciso di non consentire affatto alla donna di entrare a far parte del cast, onde evitare di dare luogo ad una nuova barzelletta. Tuttavia, pare che Flavia non abbia affatto gradito questa presa di posizione.

Si vocifera, infatti, che Flavia Vento sia scoppiata in lacrime dinanzi gli autori dell’Isola dei Famosi. La donna avrebbe avuto un crollo nervoso dopo aver appreso di non aver superato i provini per partecipare al programma. Adesso, dunque, non resta che attendere per vedere cosa accadrà ma, quasi certamente, non le sarà consentito di sbarcare in Honduras a causa dei suoi troppo forfait passati.