Che fine ha fatto Sasà di Mare Fuori? Ecco perché la sua storia è stata tagliata

I fan di Mare Fuori, serie che sta spopolando sia sul web sia sulla Rai, dato che mercoledì scorso sono andate in onda le prime due puntate della terza stagione, si stano chiedendo che fine abbia fatto Sasà. Il ragazzo è apparso durante la seconda stagione portando in scena una storia davvero alquanto spinosa.

Nello specifico, infatti, lui è finito all’IPM per essere stato accusato di violenza sessuale ai danni di una ragazza. La sua storia, però, si è conclusa con un finale del tutto aperto, pertanto, in molti speravano di scoprire come si sarebbe evoluta la situazione nella terza stagione. Questo, però, non è avvenuto e non avverrà per un motivo ben preciso.

Ecco perché Sasà è sparito da Mare Fuori

La storia di Sasà in Mare Fuori resterà appesa a un filo. Il ragazzo, finto nel carcere minorile di Napoli con l’accusa di aver violentato una sua coetanea, entrambi minorenni, è totalmente sparito dalla terza stagione. La seconda si era conclusa con messa in onda della scena di quanto accaduto nella camera della ragazza che ha forzato sessualmente. Per lui, però, era ancora aperto il processo, pertanto, c’era da capire come si sarebbe evoluta la vicenda.

Anche sua mamma si era legata ad una delle guardie del carcere, pertanto, anche questa storia è rimasta in sospeso. Ad ogni modo, nella terza stagione il ragazzo non è più apparso nell’IPM, questo per una precisa volontà dei vertici Rai. Nello specifico, infatti, l’azienda avrebbe deciso di non curare più la storia di questo personaggio poiché un po’ troppo forte per essere mandata in onda su tale rete.

La decisione Rai e i discutibili modi usati

In particolare, dunque, sembrerebbe che i piani alti della Rai abbiano deciso di tagliare questa storia in quanto trattava di una violenza sessuale di un minore ai danni di un altro minore. Considerando la gravità della cosa, dunque, si è preferito non urtare la sensibilità dei telespettatori evitando di trattare ulteriormente la faccenda. Questo, dunque, è il mistero svelato per cui Sasà è completamente sparito da Mare Fuori.

Gli autori della serie non hanno neppure inscenato un suo trasferimento o altre decisioni che potessero giustificare la sua assenza dal carcere minorile. Il suo personaggio, infatti, si è dissolto nel nulla non lasciando traccia. Nessuno, infatti, lo nomina o parla di lui.