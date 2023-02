Amici anticipazioni: a rischio un allievo seguitissimo, chi va al serale

Manca sempre meno alle puntate serali di Amici. Nella scuola il numero dei ragazzi si restringe e anche domenica vedremo sicuramente qualcun altro lasciare la classe. Le anticipazioni ci fanno sapere che un allievo molto amato dal pubblico rischia l’eliminazione e che un altro potrebbe ricevere la maglia del serale.

Inoltre, l’allieva di Lorella Cuccarini è pronta a tutto per giocarsi il suo posto non vede l’ora di mettersi in gioco. Ma andiamo a vedere insieme i dettagli della puntata di domani pomeriggio

Amici anticipazioni: nuova maglia in arrivo per un ballerino

Al momento sono arrivare al serale di Amici Isobel e Ramon, entrambi ballerini allievi di Alessandra Celentano. Le anticipazioni ci fanno sapere che quella di domani sarà davvero un grande appuntamento da non perdere. A quanto pare è in arrivo una terza maglia che potrebbe andare molto probabilmente a Mattia Zenzola.

Tutti gli insegnanti, compresa la severissima maestra Celentano, hanno infatti notato da parte sua grande impegno accompagnato da miglioramenti abbastanza evidenti già nelle puntate del Daytime. Per questo motivo non è da escludere che Raimondo gli possa consegnare la maglia tanto attesa

Chi lascerà la scuola di Amici?

Le anticipazioni del talent ci fanno sapere anche che qualcun altro invece potrebbe lasciare. Dopo l’entrata di Mezkal da parte di Rudy, vedremo cosa deciderà di fare con Piccolo G e Jore. A quanto pare la scelta dell’insegnante potrebbe ricadere proprio su quest’ultimo.

Rudy più volte ha sottolineato che nonostante l’impegno e la grinta non riesce a trasmettere emozioni quando si esibisce. Intanto, stando agli spoiler nella gara tik tok manca proprio il di Jore. Questo significherebbe che il ragazzo è andato via dalla scuola. Non ci resta che attendere la puntata di domenica per scoprirlo!