Uomini e donne oggi, Riccardo volta pagina con Michela ma spunta Armando

Oggi 17 febbraio è andato in onda l’ultimo appuntamento settimanale di Uomini e donne. La puntata si è parta con Lavinia per poi passare al trono over. La tronista proprio come Federico è molto vicina alla scelta e a quanto pare è molto indirizzata verso Alessio Corvino.

Intanto, grande curiosità anche sulla nuova dama che sta presentato Riccardo. Dopo aver chiuso con Gloria Guarnieri ha già voltato pagina con Michela. Andiamo a vedere insieme i dettagli della puntata.

Uomini e donne oggi: Lavinia vicino alla scelta

Lavinia ha portato in esterna sia Alessio Corvino che Alessio Campoli. L’esterna con Alessio Corvino è andata bene, lui le ha fatto una sorpresa ed è arrivato anche il bacio. Anche l’esterna con Alessio Campoli è stata positiva e, anche in questo caso, c’è stato il bacio. Nicole ha portato in esterna due corteggiatori, decidendo anche di eliminarne uno.

La nuova tronista sembra molto decisa e determinata nel suo percorso e pare avere già le idee molto chiare. Infatti, non è passata inosservata la particolare attrazione che ha per il giovane medico.

Riccardo conosce Michela ma spunta Armando

Nel corso della puntata abbiamo visto anche Riccardo. Il cavaliere è uscito con Michela, voltando così definitivamente pagina con Gloria. Nello stesso tempo si è sentito anche con Desdemona e l’ha definita “la brutta copia di Jennifer Lopez”. Tra i due si è messo in mezzo Armando che un mese prima ha sentito telefonicamente la dama che sta frequentando Guarnieri.

Tra Incarnato e Michela ne è nata una forte lite, e lui non ha perso occasione per dire che è seduta li solo per visibilità. Accuse reciproche che alla fine non hanno portato a nulla di concreto. Alla fine Riccardo ha precisato di voler continuare a conoscere Michela ma che comunque terrà presente il consiglio del cavaliere.